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В Воронеже стартовал кастинг телеконкурса «Синяя птица»
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В Воронеже стартовал кастинг телеконкурса «Синяя птица» 

Вести Воронеж 1 час назад
Отборочный тур в специальный сезон шоу талантов продлится 3 дня.
«Синяя птица» улетает в сказочную страну Белогорье. Уже сегодня стартует отборочный тур в специальный сезон шоу талантов, он продлится 3 дня. На этот раз у юных участников есть шанс стать героями продолжения блокбастера «Последний богатырь». Сегодня в музыкальном колледже, а 31 марта — в студии ГТРК «Воронеж» свои таланты продемонстрируют вокалисты, чтецы и танцоры. 2 апреля в здании филармонии пройдёт отбор мастеров игры на музыкальных инструментах. В состав жюри «Синей птицы» в Москве вошли настоящие звёзды: Сергей Безруков, Елена Яковлева, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, и другие знаменитости.
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