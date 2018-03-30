Омички сыграют в бадминтон на арене, где выступали Queen, Rolling Stones и Deep Purple

На международный турнир Victor Croatian International в Загреб отправились 4-я ракетка России Елизавета Пятина и 22-я ракетка страны — Юлия Васильева.

Турнир Victor Croatian International с участием 165-ти игроков из 24-х стран мира пройдет в столице Хорватии с 29 марта по 1 апреля. В борьбу за международные рейтинговые очки вступят и лидеры омского бадминтона — 18-летняя кандидат в мастера спорта Юлия Васильева и 21-летняя мастер спорта Елизавета Пятина.

Более опытная Пятина (тренер Игорь Степанов ) начнет турнир, имея 4-й номер «посева». Стартовый матч Лиза проведет с киприоткой Еленой Кристодулу.

Талантливой юниорке Васильевой — 22-й ракетке России среди взрослых — для выхода в основную сетку понадобится пройти квалификацию, где ее ждет датчанка Эмели Вестмар. Учитывая, что Дания — лидер европейского бадминтона, жребий омичке достался непростой.

— На таких турнирах собираются очень разные игроки. Это и действующие мастера уровня сборных своих стран, и ветераны. Задача Юли, которая переходит из юниорского бадминтона во взрослый, научиться побеждать разных игроков, сделать эти победы нормой, — рассказывает тренер омички Михаил Бадамшин. — Кроме того, будем добавлять в анализ проведенных игр больше математики. Не просто разбирать встречу, свои плюсы и минусы, а вести статистику, фиксировать отдельные параметры игры.

На турнире омички заявлены только в женском одиночном разряде. Хотя серьезный ресурс заложен и в их возможном парном выступлении. Юлия Васильева несколько лет успешно играла с Анастасией Шараповой из Челябинской области и сегодня сохраняет 12-ю строчку российского рейтинга в паре. Пятина меньше тяготеет к парной игре, но учитывая возможность регулярных совместных тренировок в Омске, могла бы открыть в себе новые грани.

Для Васильевой поездка на Victor Croatian International станет первым в 2018 году международным стартом. За спиной Пятиной уже есть состязания в Словакии и Чехии.

Отметим, что турнир в Хорватии располагает скромным призовым фондом — всего 500$, зато проводится на культовой арене Dom Sportova. Этот дворец был построен в 1972 году и вмещает от 3100 до 6400 зрителей. Арена принимала чемпионаты Европы по баскетболу, гандболу, фигурному катанию и другие крупные турниры. Объект известен и как серьезная концертная площадка, где за 46 лет зажигали Rolling Stones, Queen, Dire Straits, Deep Purple, Depeche Mode и другие легендарные коллективы.

Также Dom Sportova остается домашней площадкой хорватского хоккейного клуба «Медвешчак», выступавшего в чемпионате КХЛ с 2013 по 2017 год.