Самуэль Умтити: Есть интерес со стороны нескольких клубов, но сейчас вопрос о переходе не стоит

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Несколько клубов проявляют интерес ко мне, — приводит 101 Great Goals слова француза. — Но в очередной раз скажу, что у меня так много целей, которых я хочу достичь в «Барселоне», что сейчас такой вопрос не стоит.

В сегодняшнем мире все быстро меняется. Но могу сказать, что сейчас я очень счастлив.

Будущее — это не та тема, о которой я хочу много говорить. Я еще ничего не начинал. Возможно, «Барса» хочет продлить контракт, но мы ничего еще не обсуждали».