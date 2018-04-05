Самуэль Умтити: Есть интерес со стороны нескольких клубов, но сейчас вопрос о переходе не стоит 

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о своем будущем в каталонском клубе.
«Несколько клубов проявляют интерес ко мне, — приводит 101 Great Goals слова француза. — Но в очередной раз скажу, что у меня так много целей, которых я хочу достичь в «Барселоне», что сейчас такой вопрос не стоит.
В сегодняшнем мире все быстро меняется. Но могу сказать, что сейчас я очень счастлив.
Будущее — это не та тема, о которой я хочу много говорить. Я еще ничего не начинал. Возможно, «Барса» хочет продлить контракт, но мы ничего еще не обсуждали».
Напомним, 24-летний француз проводит второй сезон в «Барселоне». Ранее сообщалось об интересе к Умтити со стороны «Манчестер Юнайтед», который намерен выкупить игрока за сумму отступных в размере 100 миллионов евро.