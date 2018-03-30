Ещё
Подведены итоги фотоконкурса «Фото со звездой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подведены итоги фотоконкурса «Фото со звездой» 

k1news.ru 50 минут назад
Завершился масштабный фотоконкурс «Фото со звездой», организованный порталом K1NEWS.RU. Напомним, что в день выборов президента РФ, проходивших 18 марта, каждый костромич, пришедший на избирательные участки, мог сделать селфи со «звездой» из числа известных молодых костромичей. Эти фотографии надо было прислать на почту info@k1news.ru, либо выложить в соцсетях с хэштегом #фотовыбор44
Мы получили больше 200 фотографий со всей Костромской области. С 20 по 27 марта самые активные костромичи боролись за призовые места через голосование, проходившее на портале K1NEWS.RU  В итоге троим участникам удалось привлечь внимание к своим фотографиям и вырваться вперед.
1 место — Дмитрий Платонов (525 голосов). Он получит велосипед.
2 место — Юлия Кудрявцева (423 голоса). Приз — планшет.
3 Место — Виктория Васильева (333 голоса). Приз — планшет.
Кроме того, поощрительные призы получат участники, вошедшие в первую десятку:
— Annasamotis2
— ayairin4_7  — _beloved_611  — Титов Евгений
— Пигалева Анна
— fox_elizabet_
— Евгения Пургина
— Сироткина Алена
— МБДОУ «Детский сад 1 „Семицветик“
Всех победителей пригласят на награждение, которое состоится 25 апреля на финале „Студенческой весны“.
k1news.ru: последние новости
31 марта рыбаков ждут на открытом чемпионате «Чухломское озеро»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение