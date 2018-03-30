Подведены итоги фотоконкурса «Фото со звездой»

Завершился масштабный фотоконкурс «Фото со звездой», организованный порталом K1NEWS.RU. Напомним, что в день выборов президента РФ, проходивших 18 марта, каждый костромич, пришедший на избирательные участки, мог сделать селфи со «звездой» из числа известных молодых костромичей. Эти фотографии надо было прислать на почту info@k1news.ru, либо выложить в соцсетях с хэштегом #фотовыбор44

Мы получили больше 200 фотографий со всей Костромской области. С 20 по 27 марта самые активные костромичи боролись за призовые места через голосование, проходившее на портале K1NEWS.RU В итоге троим участникам удалось привлечь внимание к своим фотографиям и вырваться вперед.

2 место — Юлия Кудрявцева (423 голоса). Приз — планшет.

Кроме того, поощрительные призы получат участники, вошедшие в первую десятку:

— Annasamotis2

— Пигалева Анна

— fox_elizabet_

— Евгения Пургина

— Сироткина Алена

— МБДОУ «Детский сад 1 „Семицветик“

Всех победителей пригласят на награждение, которое состоится 25 апреля на финале „Студенческой весны“.