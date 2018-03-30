Ещё
Жительница Воронежа отдала 24 млн рублей экстрасенсу ради спасения мужа от тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Воронежа отдала 24 млн рублей экстрасенсу ради спасения мужа от тюрьмы 

Вести Воронеж 42 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В Центральном суде одна из потерпевших от действий Светланы Диденко дала свои показания. 47-летняя жительница Воронежа, которая отдала 24 млн рублей девушке-экстрасенсу, пыталась молитвами и обрядами с восковыми свечами спасти своего мужа от тюрьмы. В Центральном суде одна из потерпевших дала свои показания. Рассказ длился около трёх часов. То, что якобы экстрасенс её обманула, и денег она своих не увидит, 47-летняя жительница Воронежа узнала по SMS, где ясновидящая сама в этом призналась, извинилась и отметила, что, по-прежнему, хочет с ней дружить и помогать её семье. После этого потерпевшая ещё месяц с ней общалась, а затем даже получила расписку от обвиняемой. Правда, написана она оказалась левой рукой, с указанием недостоверной даты, и там речь не о всей сумме, а о 19 млн рублей.
Женщина обратилась к ясновидящей — так ей представили Светлану Диденко знакомые, чтобы помочь мужу. Та сказала, что на это понадобится 2 года посещать её сеансы. Первый стоил 3 тыс. рублей. Последующие несколько и вовсе были бесплатными. А затем, по рассказам потерпевшей, всё происходило, как под гипнозом. Начались угрозы и приказы приносить большие суммы денег — иначе могут погибнуть близкие. Что интересно — первые миллионы, которые отдала как бы экстрасенсу, женщина взяла со сберегательной книжки свекрови. Уже после, свекрови пришлось продавать экстренно дом в Подмосковье, а затем потерпевшей продать и собственную 300-метровую квартиру в центре Воронежа.
Все отданные деньги, уверяла потерпевшая, ясновидящая складывала в большой тёмный сундук. Подобные, якобы, были у каждого клиента Светланы Диденко. В итоге женщина отдала 24 млн рублей. Это самый большой ущерб среди нескольких потерпевших. Всего их, напомним, пять. В том числе и двое мужчин — отдали подсудимой в общей сложности 48 млн рублей. Если будет доказана вина Светланы Диденко, ей может грозить 10 лет лишения свободы. Надежда Абросимова и Виктор Щеглов
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже стартовал кастинг телеконкурса «Синяя птица» В Воронеже на остановке нашли тело неизвестного мужчины Воронежские самолётостроители приняли участие в чемпионате рабочих профессий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России25
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет22
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Медведева нашла новую работу9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение