Ещё
СМИ: юная чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: юная чемпионка России по санному спорту покончила с собой 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
В Сети появилась информация о смерти победительницы Кубка России по санному спорту среди девушек. Как сообщают СМИ, девушка покончила с собой в родном городе Чусовой Пермского края. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели юной спортсменки.
По одной из версий, она страдала от неразделенной любви и жаловалась друзьям, что объект ее любви не обращает на нее никакого внимания, пишет URA.RU.
Некоторые знакомые девушки считают, что это и стало причиной для самоубийства.
Однако не все верят в то, что перспективная спортсменка могла самостоятельно уйти из жизни.
Ридус: последние новости
Создан экзоскелет для начинающих спортсменов «Кемерово, мы с тобой»: Россия объединилась в скорби В Пентагоне показали человекоподобных роботов и воздушный бой будущего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Кросби побил достижение Малкина
Уткин назвал Дзюбу дураком8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение