СМИ: юная чемпионка России по санному спорту покончила с собой

В Сети появилась информация о смерти победительницы Кубка России по санному спорту среди девушек. Как сообщают СМИ, девушка покончила с собой в родном городе Чусовой Пермского края. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели юной спортсменки.

По одной из версий, она страдала от неразделенной любви и жаловалась друзьям, что объект ее любви не обращает на нее никакого внимания, пишет URA.RU.

Некоторые знакомые девушки считают, что это и стало причиной для самоубийства.

Однако не все верят в то, что перспективная спортсменка могла самостоятельно уйти из жизни.