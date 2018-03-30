«Алроса» не определила победителя конкурса проектов по возобновлению работ на «Мире»

Алмазодобывающая компания «Алроса» , подведя итоги финального этапа конкурса проектов возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир», на котором 4 августа 2017 года произошла авария, унесшая жизни восьми горняков, не выявила среди них победителя — двум проектам присуждено второе место, еще один занял третье, сообщили в компании.

В «Алросе» отметили, что содержащиеся в проектах технические решения будут использованы при разработке концепции возобновления добычных работ на «Мире», но ни одно из предложенных решений не может считаться исчерпывающим, т.е. решающим проблему в комплексе.

В финальную часть конкурса вышли 10 из прошедших во второй этап 33 проектов. За каждый проект, занявший второе место, авторскому коллективу «Алроса» выплатит по 1 млн рублей. Вознаграждение за третье место составит 500 тыс. рублей. Авторы остальных семи проектов, вышедших в финальный тур, по решению конкурсной комиссии, получат поощрительные премии в размере 100 тыс. рублей.

«Все проекты оценивались с точки зрения их научно-технической и технологической обоснованности, степени готовности к внедрению в производство, соответствия требованиям промышленной безопасности ведения горных работ, возможности реализации при существующем современном уровне развития техники и технологий, экономической эффективности, а также полноты раскрытия предложенного решения», — отметили в компании.

«Наша следующая задача — собрать воедино наиболее удачные технические решения для того, чтобы на их основе предложить единую концепцию возобновления добычных работ». отметил главный инженер «Алросы»», — заместитель председателя конкурсной комиссии Андрей Черепнов.

По словам Черепнова, такая концепция будет представлена на Всероссийской конференции «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии», которая пройдет 25-26 апреля 2018 года в Москве. Для участия в ней будут приглашены в том числе авторы конкурсных проектов, прошедших в финальную часть конкурса.