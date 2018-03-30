В казанские экипажи ДПС войдут муниципальные служащие

К чемпионату мира по футболу в состав казанских экипажей ДПС войдут муниципальные служащие. Их форма будет очень похожа на форму сотрудников ГИБДД.

«Муниципальные служащие будут, во-первых, подстраховывать — мы им дадим оружие, как гражданам, не летальное. Но в любом случае это физическое присутствие, они имеют те полномочия, которые предусматривает Кодекс республики Татарстан об административных правонарушениях. Они будут помогать при задержании при необходимости, но основную роль будут играть федеральные полицейские», — цитирует «Татар-информ» главу МВД по РТ Артема Хохорина

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и завершится 15 июля.

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