Ещё
В казанские экипажи ДПС войдут муниципальные служащие
Далее:
Читайте также:
Ещё

В казанские экипажи ДПС войдут муниципальные служащие 

Казанский Портал 1 час назад
К чемпионату мира по футболу в состав казанских экипажей ДПС войдут муниципальные служащие. Их форма будет очень похожа на форму сотрудников ГИБДД.
«Муниципальные служащие будут, во-первых, подстраховывать — мы им дадим оружие, как гражданам, не летальное. Но в любом случае это физическое присутствие, они имеют те полномочия, которые предусматривает Кодекс республики Татарстан об административных правонарушениях. Они будут помогать при задержании при необходимости, но основную роль будут играть федеральные полицейские», — цитирует «Татар-информ» главу МВД по РТ Артема Хохорина.
Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и завершится 15 июля.
Читайте также:
С 2 апреля автобусные маршруты №74 и 74а будут объединены
Казанский Портал: последние новости
На фанфесте в Казани будут раздавать очки виртуальной реальности Казанцы хотят провести акцию памяти жертв в Кемерово В Дербышках откроется подростковый клуб «Лазер»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Кросби побил достижение Малкина
В «Краснодаре» высказались об уходе Смолова
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение