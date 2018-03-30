Главная битва весны! Стартует голосование за главный приз проекта «Класс-2000»

С 31 марта по 10 апреля на сайте ОГТРК «Ямал-Регион» проходит голосование за лучший ролик регионального конкурса «Класс-2000». Ямальские выпускники одиннадцатых классов с февраля присылали ролики в надежде получить главный приз — сертификат на проведение выпускного вечера «под ключ».

Ребятам предлагалось снять короткие видеоматериалы о жизни, увлечениях и достижениях своего класса, планах на дальнейшую жизнь. Пока школьники из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Лабытнанги, Ханымея, Сеяхи и других городов и районов Ямала прислали 56 конкурсных работ. Среди участников есть кадетские, физико-математические, гуманитарные, медицинские и другие профильные и общеобразовательные классы. К конкурсу присоединились ученики школ-интернатов из отдаленных поселков округа. До конца сегодняшнего дня работы еще принимаются.

У ребят было два месяца на то, чтобы снять и смонтировать видео. Использовали школьники в основном телефоны и любительские камеры, монтировали в базовых приложениях без использования профессиональных программ. Все ролики по мере поступления размещались на именной вкладке проекта на сайте региональной телерадиокомпании.

Всеобщее голосование за лучший класс стартует в полдень 31 марта и завершится в 23 часа 59 минут 10 апреля. Организаторы проекта будут следить за накрутками техническими методами: antiddos-программами и отслеживанием количества проголосовавших за единицу времени. Модераторы сайта предупреждают: в случаях подтверждения фактов накруток выявленные голоса будут вычитаться из общего количества. Класс, чье видео наберет максимум голосов, получит главный приз — организацию выпускного «под ключ» профессионалами event-сферы.

Партнеры проекта — ОГТРК «Ямал-Регион» — учредили также дополнительные номинации для конкурсантов. Предполагаются призы за «максимум просмотров», «самое классное видео», «самый веселый класс», «самый креативный класс». Специальные призы для участников анонсировали и организаторы конкурса: Молодежный парламент ЯНАО, Молодежное правительство ЯНАО, Молодежное отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!», Союз журналистов ЯНАО.

Все классы, приславшие видео на конкурс, могут принять участие в финальном мероприятии 21 апреля на вечеринке с участием популярной группы «Пицца», где состоится награждение победителей и вручение сертификата на проведение выпускного вечера «под ключ».

«Мы знали, что ребятам понравится наш конкурс. Но, признаемся честно, такого отклика не ожидали. В конкурсе приняли участие более тысячи ямальских школьников. С момента старта проекта от ребят поступала масса вопросов. Во всех городах и районах округа мы организовали поддержку — нашли координаторов в местных телестудиях, куда ребята могли обратиться за помощью, советом. Надеемся, что помимо основной борьбы за выпускной «под ключ», каждый участник понимает, что уже получил главный приз — это кадры, где весь класс еще вместе, где ребята рассуждают о том, какими они будут через 5-10 лет. Уже взрослыми людьми они посмотрят на себя, смогут «сверить часы», осознать, занимаются ли они тем, о чем мечтали, проанализировать свой выбор. Да и просто вспомнить свои лучшие школьные годы», — прокомментировала координатор регионального проекта, член Молодежного правительства ЯНАО, педагог из Нового Уренгоя Ирина Яковлева

Организационный комитет проекта-конкурса возглавила заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко . Депутат отмечает, что проект позволил ямальцам увидеть с лучшей стороны не только молодых людей, но и социальную инфраструктуру округа.

«Родители, социальная обстановка и инфраструктура помогали развивать каждого ребенка на протяжении всего периода взросления. И «Класс 2000» показал нам результаты этой комплексной работы — талантливые, разумные ребята, у которых огромное будущее и потенциал. В каждом ролике мы видим целую жизнь, калейдоскоп событий, чувств, эмоций. Любовь к школе, друг другу, к этой жизни!» — отметила Елена Зленко.