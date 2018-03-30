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Гараничев: мы просто выполняли предложенную работу
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Гараничев: мы просто выполняли предложенную работу 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о планах, по которым готовился во время прошлого сезона.
«Не скажу, что я отстранился от Рикко. Когда подхватил вирус, мы пропускали этапы, уходили в горы, чтобы организм немножко пришёл в себя. Но план нам всегда давал Рикко Гросс и Андрей Падин. Мы постоянно были на связи, я готовился по их плану.
У нас столько приезжало людей, научных руководителей… Писали план. Можно сказать, что вмешиваются в нашу подготовку. Не знаю, вмешивались ли к тренерам.
План был написан, но брали ли на себя ответственность за наш результат… Мы просто выполняли предложенную работу", — сказал Гараничев в программе «Сезон, который мы потеряли» на ТК «Матч ТВ».
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