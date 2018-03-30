«Маленькая Мадонна!» Поклонники Кристины Орбакайте в восторге от «старинного» портрета ее дочери Клавы 

К празднику девочке сделали роскошную фотосессию, впечатляющим кадром из которой Орбакайте поделилась в своем Instagram. На фото Клавдия снята крупным планом, золотые локоны лежат на плечах, а голова украшена цветочным венком.
— подписала фотографию гордая мама. Сегодня в Сети также появились новые фотографии Клавдии в образе балерины — девочка всерьез занимается балетом.
— рассказала у себя на странице фотограф Надежда Шибина. Поклонники Кристины Орбакайте пришли в восторг от нежных снимков. «Маленькая Мадонна!», «Необыкновенно красивые черты лица. С этого ребенка только портреты писать», «Как со старинной открытки», «Настоящий ангел», — пишут они.
Кстати, пока Клавдия Земцова мечтает стать примой-балериной, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова делает первые шаги к чемпионству в фигурном катании — вчера она дебютировала на льду в шоу своей мамы «Руслан и Людмила».
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Фото:Instagram