Песков: ситуацию в Волоколамске должны оценивать МЧС и власти региона, а не Кремль

"Что касается характера этой ситуации — чрезвычайная или не чрезвычайная — то, конечно, вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . — Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС".

"Безусловно, за ситуацией в Кремле следят, — добавил он. — Вы знаете, что мы получаем информацию, обмениваемся ею и находимся в постоянном контакте и с руководством региона, и с правительством на этот счет". Отвечая на вопрос о том, удается ли местным властям справиться с ситуацией, представитель Кремля подчеркнул: «Они работают. Все понимают, что проблема сложная, что ее невозможно решить за одну ночь». «Это комплексная проблема и она решается на основе комплексного подхода», — добавил пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, планируются ли совещания на эту тему у президента РФ Владимира Путина , Песков заявил: «Пока не могу сказать, пока точно нет».

Власти Волоколамска совместно с ГУ МЧС по Московской области раздают местным жителям маски и респираторы в связи со сложной ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ. «По запросу жителей желающим выдают респираторы и маски», — сообщили в главке. Власти Волоколамска приняли решение закупить еще одну партию средств индивидуальной защиты для жителей города. «При необходимости и по обращениям местного населения они также будут раздаваться жителям», — сказали в ГУ МЧС. В настоящее время в Волоколамске введен режим повышенной готовности.