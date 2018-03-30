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Лео Жаба: «Неймар спросил, как мы в России играем в таком холоде»
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Лео Жаба: «Неймар спросил, как мы в России играем в таком холоде» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Ахмата» Лео Жаба рассказал о своем знакомстве с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.
"Это случилось во время перерыва в чемпионате России. Я общаюсь с Жотой, который Неймару как брат, его правая рука. Вот он меня и пригласил. Звал и раньше, но не получилось выбраться. В этот раз поехал, причем вместе с Филипе Сампайю и его женой. Я давно хотел посмотреть на Францию. Так что сделал две вещи сразу: и страну увидел, и с Неймаром познакомился. Он спросил, как мы играем в таком холоде.
Неймар очень скромный! Учитывая, насколько он известен, я даже удивился, что Неймар так спокойно общается со всеми. Ведь это самый дорогой футболист в истории футбола! И вот он, перед нами, обычный человек. Мы были очарованы. Неймар не просто так стал одним из трех лучших игроков мира, он скромный и трудолюбивый".
Жабу цитирует.
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