Лео Жаба: «Неймар спросил, как мы в России играем в таком холоде»

Нападающий «Ахмата» Лео Жаба рассказал о своем знакомстве с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.

"Это случилось во время перерыва в чемпионате России. Я общаюсь с Жотой, который Неймару как брат, его правая рука. Вот он меня и пригласил. Звал и раньше, но не получилось выбраться. В этот раз поехал, причем вместе с Филипе Сампайю и его женой. Я давно хотел посмотреть на Францию. Так что сделал две вещи сразу: и страну увидел, и с Неймаром познакомился. Он спросил, как мы играем в таком холоде.

Неймар очень скромный! Учитывая, насколько он известен, я даже удивился, что Неймар так спокойно общается со всеми. Ведь это самый дорогой футболист в истории футбола! И вот он, перед нами, обычный человек. Мы были очарованы. Неймар не просто так стал одним из трех лучших игроков мира, он скромный и трудолюбивый".

Жабу цитирует.