Депутаты наградили юных жокеев — победителей Первенства города по конкуру

Командное первенство города Москвы по конному спорту (конкуру) этапа Russian Mini Cup проходила в Московском конноспортивном комплексе «Измайлово».

В соревнованиях участвовали юные наездники на лошадях высотой не более ста пятидесяти сантиметров в холке. В ходе состязаний, чтобы получить квалификационный разряд, они должны были преодолеть препятствия высотой от сорока до девяноста сантиметров. Юных спортсменов приветствовали депутат Московской городской думы Александр Сметанов , руководитель исполкома политической партии «Единая Россия» Восточного административного округа Елена Хаустова и депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева. После окончания соревнований почетные гости наградили победителей и призеров.

О том, когда пройдут ближайшие соревнования в клубе, можно по телефону: 8 (495) 517-43-91 или на сайте клуба: http://kskizmailovo.ru/about/novosti/delovaya-programma-v-gostyah-u-poni/

Адрес КСК «Измайлово»: шоссе Энтузиастов, дом 31Д.

Фото предоставлено ЕР ВАО.