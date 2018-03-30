Командное первенство города Москвы по конному спорту (конкуру) этапа Russian Mini Cup проходила в Московском конноспортивном комплексе «Измайлово».
В соревнованиях участвовали юные наездники на лошадях высотой не более ста пятидесяти сантиметров в холке. В ходе состязаний, чтобы получить квалификационный разряд, они должны были преодолеть препятствия высотой от сорока до девяноста сантиметров. Юных спортсменов приветствовали депутат Московской городской думы Александр Сметанов, руководитель исполкома политической партии «Единая Россия» Восточного административного округа Елена Хаустова и депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева. После окончания соревнований почетные гости наградили победителей и призеров.
О том, когда пройдут ближайшие соревнования в клубе, можно по телефону: 8 (495) 517-43-91 или на сайте клуба: http://kskizmailovo.ru/about/novosti/delovaya-programma-v-gostyah-u-poni/
Адрес КСК «Измайлово»: шоссе Энтузиастов, дом 31Д.
Фото предоставлено ЕР ВАО.