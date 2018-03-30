Главы Саудовской Аравии, Швейцарии и Южной Кореи подтвердили визит в Ростов на ЧМ-2018

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко заявил, что ряд политиков посетят донскую арену. «Четыре руководителя страны пока подтверждают участие в Ростове в матчах Чемпионата мира… Это Южная Корея, Саудовская Аравия, Швейцария, с Бразилией до конца мая будет официально подтверждено их участие, но такие ноты уже посланы, МИД РФ , прежде всего, с ними работает», — сказал Молодниченко для «Р-Спорт». Ранее сообщалось, что английские власти не собираются посещать Россию и намерены устроить бойкот турнира.