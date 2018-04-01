Павел Гусев прокомментировал сообщения об уходе из воронежского «Факела»

После разгромного поражения курскому «Авангарду» главный тренер воронежского «Факела» прокомментировал сообщения о своем уходе из клуба.

«Мне трудно комментировать какие-то моменты. Я на этой встрече не присутствовал. Хотя ко мне, как к главному тренеру, наверняка были вопросу у болельщиков. Диалог должен был состояться. Но не всегда нужно верить тому, что пишут, — отметил главный тренер «Факела» Павел Гусев. — Я понимаю, что много вопросов к главному тренеру, к игрокам. Хочу сказать, что футбол в Воронеже на этом сезоне не заканчивается. Здесь обязательно будет хорошая команда. Нужно объединять усилия всех заинтересованных сторон».

Напомним, что контракт с клубом у Павла Гусева истекает в конце мая.