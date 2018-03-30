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WCF решила заступиться за Крушельницкого
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WCF решила заступиться за Крушельницкого 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Всемирная федерация керлинга (WCF) настроена доброжелательно и просит Федерацию керлинга России (ФКР) собрать хорошую доказательную базу по делу Александра Крушельницкого, чтобы не применять к спортсмену жестких мер, заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.
«26 апреля мне назначена встреча во Всемирной федерации керлинга, приуроченная к чемпионату мира в дабл-миксте в Швеции, где должен был выступать Крушельницкий. Мы обсудим перспективы дела Крушельницкого с руководством федерации. Я доложу о ходе расследования и о том, что делает наша федерация, чтобы достучаться до правды и оправдать нашего спортсмена», — передает РИА «Новости» слова Свищева.
По его словам, WCF настроена по отношению к россиянам достаточно доброжелательно.
«Федерация просит нас собрать хорошую доказательную базу, чтобы не применять жестких мер к Крушельницкому, ведь он является в своей дисциплине одним из мировых лидеров. Для WCF тоже очень важно добиться правды», — сказал Свищев.
Он рассказал также, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подключилось к расследованию случая с положительной допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпийских играх в Пхенчхане. «Наша комиссия работает в ежедневном режиме, пытается найти доказательства, координирует работу с правоохранительными органами. РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия. Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны», — сказал Свищев.
Напомним, ранее суд лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей ОИ-2018 после того, в допинг-пробе Крушельницкого обнаружили следы мельдония. По словам Крушельницкого он не употреблял допинг, а в Российской федерации керлинга заявили, что мельдоний могли подмешать в пищу.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию.
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