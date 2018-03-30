Дмитрий Носов будет передавать обращения ярославцев руководству региона 

Он написал об этом социальных сетях. Спортсмен, политический деятель и лидер движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов уехал из Ярославля, но пообещал доводить до сведения властей обращения местных жителей о правонарушениях. Он признался, что ему приятно осознавать рост уровня гражданского самосознания.
Напомним, что 13 марта Носова представили как заместителя Владимира Слепцова. Спустя 9 дней местные журналисты выяснили, что это не соответствует действительности: Носова назначили только советником. На следующий день Дмитрий покинул Ярославль. Мэр не стал комментировать уход своего приятеля.