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РУСАДА присоединится к расследованию допингового дела Крушельницкого
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РУСАДА присоединится к расследованию допингового дела Крушельницкого 

ТВ Центр 53 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подключилось к расследованию дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, заявил РИА Новости президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
Крушельницкий и керлингистка Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст на Играх в Южной Корее. Позже стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
"РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия. Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны", — сообщил Свищев.
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