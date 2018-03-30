РУСАДА присоединится к расследованию допингового дела Крушельницкого

Крушельницкий и керлингистка Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст на Играх в Южной Корее. Позже стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

"РУСАДА подключилось, оно имеет согласование на право проводить расследование данного происшествия. Мы активно сотрудничаем с отделом расследований РУСАДА, они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны", — сообщил Свищев.