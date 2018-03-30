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В «Краснодаре» ответили на вопрос о возможном переходе Смолова в «Вест Хэм»
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В «Краснодаре» ответили на вопрос о возможном переходе Смолова в «Вест Хэм» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель пресс-службы «Краснодара» Даниил Данильченко назвал вбросом информацию о возможном трансфере нападающего Федора Смолова в английский «Вест Хэм Юнайтед», сообщает ТАСС.
"Факт — это когда клубы достигли договоренностей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали, и не будем комментировать", — приводит слова Данильченко телеканал «360».
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов также прокомментировал возможный переход форварда.
"Это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации", — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что Смолов планирует подписать контракт с «Вест Хэмом» до начала чемпионата мира 2018 года в России.
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