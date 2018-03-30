Готовность № 1: разбираемся, как попасть на Центральный стадион и быстро оттуда выйти

Уже в ближайшее воскресенье на обновлённом (а по сути новом) Центральном стадионе пройдёт первый матч — «Урал» примет «Рубин». Момент весьма волнительный, поскольку на арену придут 20 тысяч зрителей.

Самое главное — матч тестовый, а потому стоит приходить на него заранее — часа за полтора будет оптимально. К сожалению, нельзя исключить, что будут очереди. Удобно, что попасть на территорию стадиона можно будет через три входные группы: ту, что находится со стороны Татищева (№ 5), а также через две (№ 1 и № 3) со стороны улицы Репина. Их видно издалека — это строения из стекла, в которых будут досматривать болельщиков, а также проверять наличие билета.

В чашу стадиона можно будет попасть через 18 подъездов. Но тут уже надо заходить именно в тот, который ведёт на вашу трибуну: «А» находится со стороны улицы Пирогова, «В» — Татищева, «С» — Репина», «D» — Репина и Пирогова.

Ориентироваться на территории просто — везде стоят указатели.

— В день матча будут работать 170 волонтёров, которые будут помогать болельщикам ориентироваться, — рассказал пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских

Последний этап — найти своё место. Внутри арены также много табличек и надписей для навигации. Заблудиться сложно.

После матча для того, чтобы болельщики смогли быстро выйти со стадиона, откроют ворота рядом с гейтами.

Ранее мы писали, что в день матча перекроют участок Ключевской от Мельникова до Токарей. Проехать там будет нельзя с 12:00 до 19:00. С 9 февраля до конца июня для транспорта закрыли улицу Ключевскую от Мельникова до Пирогова и Пирогова от Ключевской до Анри Барбюса . Тогда же улица Крылова от Ключевской до Крауля стала двусторонней.

Центральный стадион сдали в конце февраля. Реконструкция (уже вторая за последние годы) обошлась в 13 миллиардов 106 миллионов 332,7 тысячи рублей. В июле прошлого года мы показывали, как на арене сеют газон. Прогулку «Урала» по арене мы показывали в прямом эфире, а также публиковали большой фоторепортаж.