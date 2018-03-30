Итальянские грабители взорвали банкомат вместе с деньгами

РИМ, 30 мар — РИА Новости Александр Логунов . Итальянские карабинеры на юге страны в области Апулия задержали банду грабителей, совершивших неудачный налет на банкомат.

Вскрыть его преступники собирались при помощи трех самодельных взрывных устройств, однако неправильно рассчитали вес заряда. Взрыв уничтожил весь банкомат со всем содержимым, а грабители обратились в бегство, сообщают карабинеры.

Использованный ими метод в местных СМИ прозван «сурком»: взрывное устройство имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем. Ее засовывают глубоко внутрь банкомата через окно для выдачи купюр, что, по-видимому, должно напоминать сурочью нору.

Записи с камер видеонаблюдения позволили выследить преступников, скрывшихся с места преступления на автомобиле, который они угнали неделей ранее. Задержанными оказались ранее привлекавшиеся к ответственности местные жители от 26 до 63 лет. В ходе обысков у них дома правоохранители обнаружили патроны крупного калибра и баллоны с ацетиленом, при помощи которых можно создать взрывчатку, аналогичную примененной при неудачном ограблении.