Алдонин, Филимонов и другие звёзды ПФЛ

Вы удивитесь, но некоторые из них ещё играют.

Повышение в классе «Зоркому» в этом сезоне, по-видимому, не светит — уж очень мощный разбег взял со старта «Арарат». Но у болельщиков Красногорска есть свой повод для гордости: один обладатель кубка УЕФА числится в ПФЛ, и тот у них! Несколько лет Алдонин заполнял возникшую в жизни пустоту играми за любителей, пока не созрел для возобновления профессиональной карьеры. Судя по тому, что больше половины матчей первой части сезона — 8 из 15 — Евгений отбегал от начала до конца, с физикой у него по-прежнему порядок. Про опыт и говорить излишне. Для Сергея Юрана присутствие на поле такого бывалого бойца — колоссальное подспорье, для болельщиков — лишний повод заглянуть на стадион.

Широкой аудитории фамилия Зиньковский не слишком известна, но это — пока. Со своей стратегической задачей — готовить талантливую молодёжь для сборных страны — «Чертаново» замечательно справляется, получше многих в Премьер-Лиге. Зиньковский — один из самых качественных «продуктов» столичной школы за последние годы. О потенциале нападающего красноречиво скажет один факт: три месяца подряд, с августа по октябрь включительно, тренеры ПФЛ признавали Антона лучшим игроком зоны «Запад». С высокой степенью вероятности можно предположить, что этот сезон — последний для форварда во второй лиге. Либо он пойдёт наверх с родной командой, либо за ним придут более амбициозные клубы.

Воспитанник «Спартака» постарался, чтобы его дебют в основе родного клуба запомнили. 20 минут на поле «Лужников» Каюмову хватило, чтобы изобразить гол-красавец в ворота «Томи». Первый и, увы, последний в РФПЛ. После тяжёлой травмы кривая многообещающей карьеры устремилась вниз: «Спартак-2», «Тамбов», «Факел». В феврале 2018-го Дмитрий достиг дна профессионального футбола, но уже в мае может вернуться в ФНЛ. Под эту задачу, видимо, его и нанял «Армавир». Два очка отставания от «Афипса» оставляют «горожанам» неплохие шансы на повышение.

Не спешит забрасывать бутсы в кладовку самый известный крепыш российского футбола в новом веке. Осенью прошлого года он передавал свой богатый опыт молодняку в Зеленодольске, а теперь продолжит это делать в Самаре.

По меркам саранского футбола Руслан Мухаметшин — легенда. С «Мордовией» нападающий прошёл через все существующие профессиональные лиги и везде исправно выполнял свою работу — поражал чужие ворота. С годами прицел у ветерана не сбился: в текущем сезоне он забивает через матч, а его клуб уверенно лидирует в зоне «Урал-Поволжье». Глядишь, к ЧМ Саранск вернётся на карту ФНЛ.

Более заманчивой афиши для первого весеннего тура ПФЛ невозможно было придумать. «Локомотив-Казанка» — «Чертаново», первое место против второго. Дерби! Притягательности встрече лидеров центральной зоны добавляет фигура 11-го номера «железнодорожников». Пускай теперь Сычёв не так лёгок, стремителен и результативен, как прежде, его миссия заключается в другом — словом и делом помогать юным одноклубникам, попутно популяризируя фарм-клуб «Локо». С этой двуединой задачей бронзовый призёр Евро-2008 замечательно справляется.

Без преувеличения, самая легендарная личность второго дивизиона. Шестикратный чемпион России и в 44 готов подстраховать кого-то из молодых коллег-подопечных. Жаль, что происходит это всё реже. В нынешнем сезоне Александр Владимирович только раз появился на поле и дважды присел в запас, ещё в августе прошлого года, но в заявке «Долгопрудного» он по-прежнему числится под первым номером. А значит, ещё есть шанс увидеть знаменитость в деле.