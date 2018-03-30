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В ОАО «Ульяновскнефть» прошел корпоративный турнир по волейболу
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В ОАО «Ульяновскнефть» прошел корпоративный турнир по волейболу 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В ОАО «Ульяновскнефть», дочернем добывающем предприятии ПАО НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, прошел первый этап корпоративной спартакиады — турнир по волейболу. За победу в ней традиционно боролись команды 4-х подразделений предприятия: НГДУ №1 «Юг», НГДУ №2 «Север», Управление транспортного обеспечения и административно-управленческий персонал.
По итогам соревнований первое место присуждено команде НГДУ №1 «Юг», на втором — АУП, третье место у команды НГДУ №2 «Север». Следующим этапом спартакиады станет турнир по мини-футболу.
Корпоративная спартакиада ОАО «Ульяновскнефть» проходит с 2014 года. Основная цель ее проведения — формирование и развитие корпоративной культуры, привлечение работников к активному, здоровому образу жизни, популяризация и развитие спорта.
По итогам проведения всех соревнований победителю в общекомандном зачете будет вручен переходящий кубок спартакиады ОАО «Ульяновскнефть». В 2017 году гран-при был присужден команде административно-управленческого персонала.
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