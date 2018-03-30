Алексей Кривченков вошёл в тренерский штаб «Сибири», об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками.
Кривченков заменил Павла Зубова в штабе Владимира Юрзинова-младшего. 44-летний специалист завершил игровую карьеру в 2011 году, после чего стал тренером клуба МХЛ «Сибирские Снайперы». После окончания сезона-2013/14 перешёл на должность помощника тренера клуба ВХЛ «Ермак», однако уже в октябре 2014 года покинул ангарский клуб. Начиная с сезона-2015/16, Кривченков вернулся к работе с молодёжной командой «Сибири».