Алексей Кривченков вошёл в тренерский штаб «Сибири» 

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Луис Энрике, Томас Тухель, Анчелотти, Славен Билич тренеры без команд

«Нэшвилл» в серии буллитов победил «Миннесоту», а «Виннипег» — «Бостон»

Энди Маррей после операции на бедре вернётся к Уимблдону