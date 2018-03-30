Безработные тренеры. Их в КХЛ станет ещё больше

Лига сокращается и число серьёзных тренеров, находящихся без работы, только увеличивается.

После истории с отстранением «Югры» и «Лады» из КХЛ и без того довольно большой список свободных тренеров пополнил ещё один специалист. Без клуба остался Артис Аболс. В этом материале — о видных тренерах КХЛ, кто, как и латвийский наставник, находится временно без команды.

47-летний тренер, дважды выходивший с сочинцами в плей-офф КХЛ, уже на протяжении года находится без команды. Но на тренерской бирже такая конкуренция, что вакансии для Вячеслава Буцаева может и не найтись. Сейчас команд КХЛ, нуждающихся в наставниках, мало. Вдобавок два клуба покинули лигу, потому шанс возглавить коллектив по ходу сезона тоже резко снижается. Однако тут ещё важно, какие амбиции у самого Буцаева. Есть вариант с «Адмиралом», но готовы ли предоставить во Владивостоке необходимые условия для работы — вопрос. Если специалиста тянет к работе, то он пригодится многим клубам ВХЛ. Пока остаётся загадкой, готов ли пойти тренер на понижение в классе, чтобы вновь оказаться в боевых условиях. Евгений Попихин , долго работавший в КХЛ, сейчас успешно тренирует «СКА-Неву». А для Буцаева та же «Лада» может стать интересным продолжением деятельности: в Тольятти он родился и начинал хоккейную карьеру.

Белорусский специалист в «Авангарде» не задержался, отработав там меньше года. И теперь назрел вопрос, где Скабелка может продолжить тренерскую карьеру. Время показало, что наставник способен подстраиваться под философию клуба и тех игроков, которые есть в распоряжении. Поэтому «Сибирь» и «Авангард» Скабелки — две абсолютно разные команды. Но довольно сложно оценить, каким видится вариант с назначением Скабелки в руководстве клубов, нуждающихся в тренере. Эксперимент с омичами оказался провален, и это значит, что к кандидатуре Скабелки отнесутся осторожнее. Пока что без главного тренера находятся «Автомобилист» и «Металлург». Назначение белорусского специалиста в любом случае будет казаться авантюрой. Но Скабелка по-прежнему находится в списке востребованных свободных тренеров.

46-летний наставник находится без трудовых обязательств с октября, с момента увольнения из «Локомотива». У каждого временно безработного тренера случались неудачи. Но свою высокую квалификацию Кудашов подтвердил ещё в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, когда «Локомотив» во втором раунде обыграл ЦСКА.

В отличие от Скабелки, у Кудашова будет наиболее предпочтительный вариант, который пока им не рассматривается, поскольку у этого клуба ещё есть главный тренер. Речь о московском «Динамо». 3 апреля Владимир Воробьёв встретится с руководством столичного клуба, после чего решится судьба наставника. Если контракт пролонгирован не будет, то наиболее вероятной кандидатурой на пост тренера «Динамо» станет Алексей Кудашов, который на протяжении семи сезонов выступал за клуб.

Наверное, разговоры о Вячеславе Быкове будут продолжаться до тех пор, пока он всё-таки не возобновит свою тренерскую карьеру. Опытный наставник стал бы самым востребованным свободным специалистом, если бы во всеуслышание объявил о своём желании вернуться на тренерский мостик. В «Салавате», если отставка Вестерлунда состоится, Быкову бы точно были рады. Однако Вячеслав Быков пока что не планирует возобновлять тренерскую карьеру. Его многолетний помощник Игорь Захаркин сейчас трудится на благо альметьевского хоккея, а без участия Захаркина ещё труднее представить себе развитие событий, при котором Быков вновь окажется в КХЛ. Поэтому российским клубам придётся подыскивать других кандидатов.

Ещё один белорусский специалист в нашем списке. Андриевский известен российским болельщикам по работе в «Адмирале». Наставник дважды выводил дальневосточников в плей-офф. Однако начало текущего сезона у клуба не задалось, и в октябре было объявлено об отставке. Ранее уже отмечалось, что вакансий главных тренеров в КХЛ мало. И связаны они с клубами, попавшими в топ-16. Из грандов и клубов с серьёзными амбициями вряд ли кто-то решится и рискнёт назначить Андриевского, чей послужной список ограничивается только белорусскими клубами и «Адмиралом», на пост главного тренера. В клубах второго эшелона нужды в перестановках пока нет. Поэтому заинтересованность возможна, но уже, вероятно, в течение следующего сезона.

Самый востребованный специалист, находящийся временно без клуба.

Желающих подписать контракт с Воробьёвым достаточно, увольнение из «Металлурга» по репутации наставника нисколько не ударило. И тут уже сам Илья Воробьёв вправе решать, с кем ему сотрудничать. Весьма вероятный вариант — «Автомобилист», который обладает неплохими финансовыми возможностями. Будущее Германа Титова и Эркки Вестерлунда остаётся туманным, поэтому «Авангард» и «Салават» при определённых раскладах могут включиться в битву за наставника.

Нельзя исключать и того, что в «армейских» коллективах не будет перестановок в тренерском штабе. Ещё перед началом сезона президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что задача одна — выиграть Кубок Гагарина. И кто знает, останется ли Игорь Никитин на своём посту, если не справится со своей задачей. Очень высока вероятность, что Илья Воробьёв начнёт сезон-2018/19 уже в качестве главного тренера. Но гадать, где именно он окажется, пока что бессмысленно. Уж слишком много вариантов продолжения карьеры имеется у Воробьёва.

У Сергея Светлова вариантов куда меньше. Оно и понятно: наставник не работает с клубами КХЛ с сентября 2015 года. Слабый старт сезона 2015/16 тольяттинской «Лады» вынудил руководство клуба отправить Светлова в отставку. А успешно тренировать после достаточно длительного отсутствия в хоккее весьма непросто. Даже у опытного Фёдора Канарейкина далеко не всё получалось после годичных или двухгодичных пауз. Самым вероятным следующим местом работы Сергея Светлова представляется «Адмирал». Пожалуй, единственный остро нуждающийся в тренере клуб, который остался без плей-офф. Какими будут условия — неизвестно. Однако для тренера, который долгое время оставался без команды, Владивосток — отличное место, чтобы снова доказать свою состоятельность.