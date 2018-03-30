«Лукойл Рейсинг» будет выступать в РСКГ на «Ауди»

Российская гоночная команда «Лукойл Рейсинг» объявила состав пилотов и технику для сезона 2018 года в Российской серии кольцевых гонок.

В новом чемпионате коллектив будет представлен тремя автомобилями в топовом классе «Туринг». Алексей Дудукало и Клим Гаврилов, выступавшие в составе « Лукойл Рейсинг» в 2017 году, получат новые седаны Audi RS3 LMS с секвентальной коробкой передач. Дебютант команды Иван Лукашевич будет гоняться на хэтчбеке SEAT Leon TCR с коробкой передач DSG.

«В этом сезоне у «Лукойл Рейсинг» новые автомобили и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Всю зиму команда провела в сложной аналитической работе выбирая на чем поехать. Мы многого добились вместе с SEAT, начиная с Еврокубка SEAT Leon, потом в чемпионате мира FIA WTCC, в российском «туринге» и искренне благодарны SEAT Sport. Но сейчас решили попробовать другие автомобили TCR. Эта категория развивается семимильными шагами. Если три года назад только SEAT полностью отвечал требованиям TCR, то сейчас это уже 9-10 производителей и автомобили фактически уже 2-3 поколения. Мы выбрали Audi RS3 LMS из-за того, что это, во многом, похожий на SEAT Leon автомобиль. Инженерам и механикам будет проще разобраться в нем, плюс он уже больше года участвует в соревнованиях и есть хорошая статистика поломок, слабых и сильных мест. Так что постараемся приложить все усилия и опыт, для того чтобы достичь самой высокой цели”, — пояснил Дудукало.