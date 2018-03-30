Севастопольские депутаты попытались ответить правительству

Однако народные избранники не стали объяснять журналистам, с каким из заявлений главного юриста правительства Михаила Вавилова они не согласны.

«Мы проанализируем ситуацию со своей стороны, и такое письмо будет либо опубликовано, либо направлено в правительство. Потому, что у нас точка зрения иная и не совпадает с той точкой зрения, которую коллега изложил. Более того, для нас самих такая пресс-конференция была полной неожиданностью», — сказал депутат Вячеслав Горелов

«Некоторые факты не соответствуют действительности», — дополнил коллегу Вячеслав Аксенов , не став отвечать на уточняющий вопрос, какие именно факты не корректно отражены.

Напомним, ранее начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов рассказал журналистам, что 11 из 20 законов депутатским корпусом отклонено. По его словам принятие нормативно-правовых актов затягивается. В качестве примера он привел «закон об отзыве губернатора», который не рассматривался семь месяцев, и о границах муниципальных образований — более года. Однако, в итоге, оба документа все же были включены в повестку, но потом отклонены.

Сегодня журналистов пригласили в Законодательное собрание на пресс-подход спикера парламента Екатерины Алтабаевой и руководителя фракции «Единой России» Вячеслава Аксенова по вопросам, связанным с заявлениями, сделанными начальником правового управления правительства Севастополя Михаилом Вавиловым во время своей пресс-конференции. Однако спикер к журналистам не пришла — ее отсутствие объяснили тем, что глава парламента находится на заседании комиссии по законопроекту о Контрольно-счетной палате.

Разногласия между депутатским корпусом и правительством возникли во время утверждения трехлетнего бюджета региона. Т.н. «команда Чалого» не согласилась со снижением финансирования Контрольно-счетной палате. Председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов сегодня заочно упрекнул Михаила Вавилова в непрофессионализме, сказав, что он «с достойным упорством вносит законопроект, противоречащий законодательству».