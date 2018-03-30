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«КАМАЗ-Мастер» будет участвовать в ралли «Золото Кагана»
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«КАМАЗ-Мастер» будет участвовать в ралли «Золото Кагана» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Гонка пройдет с 12 по 14 апреля, сообщает пресс-служба на официальном сайте команды. Представитель «КАМАЗ-Мастер» Сергей Савостин уверен, что астраханские трассы отлично подойдут для проверки техники — да и себя, перед ралли-марафоном «Шелковый путь». До него, напомним, остается три месяца. Савостин на гонке будет выполнять функции тим-менеджера спортивного коллектива. В «Золоте Кагана» примут участие четыре машины. Спортивный грузовик с 16-литровым двигателем планируют испытать на трассе Антон Шибалов и Сергей Куприянов. Грузовиком капотной компоновки — он уже знаком болельщикам, будет управлять Эдуард Николаев. Андрей Каргинов, восстановившийся после прошлогодней травмы также возвращается к активной соревновательной программе, добавил Сергей Савостин. Ожидается, что в астраханской гонке примут участие более 50 экипажей из разных точек России.
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