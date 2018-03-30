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В МГД поддержали идею установки на станции «Динамо» памятной доски в честь открытия в области физики
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В МГД поддержали идею установки на станции «Динамо» памятной доски в честь открытия в области физики 

Агентство «Москва» 29 минут назад
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям считают возможным установить на станции метро «Динамо» памятную доску в честь открытия спонтанного деления ядер атомов урана в результате опыта, который проводился физиками в метро. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава комиссии Евгений Герасимов.
«Знаковые вещи, я считаю, важны в топонимике любого города. Если на самом деле это великое, знаковое событие в нашем городе, в нашей стране произошло, то, конечно, люди должны об этом знать. Для этого мы устанавливаем таблички в скверах, парках, различных местах на улице. Поэтому, если это так, то считаю, что это правильно», — сказал Е. Герасимов, комментируя предложение российского ученого академика Юрия Оганесяна об установке на станции метро «Динамо» памятной доски в честь открытия в области физики.
Депутат заявил, что считает необходимым изучать предложение и аргументы ученого, прежде чем выносить окончательное решение.
Ранее СМИ сообщили, что российский ученый Ю. Оганесян предложил установить на станции метро «Динамо» памятную доску в честь открытия, сделанного в 1940 г., физиков Ленинградского физико-технического института Георгия Флерова и Константина Петржака. В результате научных опытов, которые проводились на станции на глубине 40 м, был открыт четвертый вид радиоактивного распада атомных ядер — спонтанное деление.
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