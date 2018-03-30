Молодёжки «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» добились побед 

После перерыва на матчи сборных возобновилось Молодёжное первенство России. Фавориты добились побед в своих противостояниях.
"Локомотив" был сильнее «Анжи» (2:1), забив решающий гол в концовке. По тому же сценарию прошел поединок "Спартака" и «Тосно», где москвичи забили победный мяч за минуту до финального свистка. А вот «Динамо» не оставило ни шанса «Арсеналу» (6:0).
Протокол игры
Амкар (мол.)
Локомотив М (мол.)
17' Шигорев Андрей (0:1)
(1:1) 65'
80' Глушков Никита (1:2)
Седов Егор • Мосунов Александр • Бурков Глеб • Суслов Кирилл • Белоруков Дмитрий • Френцель Даниил • Седов Максим • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Гасилин Алексей 62' (Смецкой Николай (62' 90') • Гооге Антон 76' (Чухланцев Вадим (76')
Запасные: Гусейнов Ринат • Красильников Анатолий • Аушев Хаваж • Останин Степан
Лобанцев Мирослав • Гюрджан Артём • Жёлтиков Никита • Шигорев Андрей • Шищенко Никита • Миронов Алексей • Чёрный Артур • Глушков Никита • Цаллагов Дзамболат • Поникаров Артём • Ломакин Александр
Запасные: Ковалёв Павел • Рубцов Илья • Уткин Станислав • Логинов Вадим
30 марта.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Тосно (мол.)
(1:0) Лелюхин Павел 10'
40' Ярцев Юрий (1:1)
(2:1) Сазонов Максим 89'
Аверкиев Вадим (Митрога Дмитрий (46' 74') • Миронов Леонид • Актисов Максим 86' (Мохбалиев Тургай (86') • Петрунин Даниил 14' • Воропаев Артём • Лелюхин Павел 47' • Мазуров Илья • Орехов Кирилл 76' (Сазонов Максим (76') • Лопатин Даниил • Маркитесов Дмитрий • Горбулин Артём
Запасные: Феофилактов Кирилл • Иванов Илья Анатольевич • Фольмер Кирилл • Пацев Денис 46'
Федосов Василий 46' (Тихонов Иван (46') • Бадзагуа Ираклий • Вишневский Павел • Васильев Илья • Лаврененко Артём • Кузнецов Кирилл • Манаев Станислав 76' (Ковалёв Никита Сергеевич (76') • Шумейко Никита • Абраамян Артак 10' 62' (Баптиста Жулио (62') • Сенин Евгений • Ярцев Юрий 86' (Шамин Евгений (86')
30 марта.
Протокол игры
Динамо М (мол.)
Арсенал Тула (мол.)
(1:0) Бурыкин Кирилл 15'
(2:0) Демьянов Виктор 26'
(3:0) 49'
(4:0) 68'
(5:0) Агеев Михаил 80'
(6:0) Агеев Михаил 84'
Сангаре Дэвид • Панин Илья • Калугин Никита 46' (Калачёв Илья (46') • Евгеньев Роман 53' • Липовой Данил 74' (Агеев Михаил (74') • Цесь Святослав 45' • Демьянов Виктор 72' (Денисов Роман (72') • Москвичёв Владимир • Слепов Сергей 57' (Гоманюк Илья (57') • Бурыкин Кирилл • Лацевич Станислав 66' (Челидзе Георгий (66')
Запасные: Обольский Максим • Косаревский Пётр • Зорин Богдан • Пухов Роман
Баринов Даниил • Маркин Константин • Осипов Александр • Веприков Игорь • Буранов Данила 46' (Ивакин Ярослав (46' 73') • Седых Денис • Шолох Эдуард 46' (Максумов Джамшед (46') • Аджоев Гурам • Сикоев Асланбек • Ушаков Виталий • Николаев Артур
Запасные: Антипов Константин • Артюшкин Святослав • Гребенщиков Александр
30 марта.