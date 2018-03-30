Молодёжки «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» добились побед

После перерыва на матчи сборных возобновилось Молодёжное первенство России. Фавориты добились побед в своих противостояниях.

"Локомотив" был сильнее «Анжи» (2:1), забив решающий гол в концовке. По тому же сценарию прошел поединок "Спартака" и «Тосно», где москвичи забили победный мяч за минуту до финального свистка. А вот «Динамо» не оставило ни шанса «Арсеналу» (6:0).

Протокол игры

Амкар (мол.)

Локомотив М (мол.)

(1:1) 65'

30 марта.

Протокол игры

Спартак М (мол.)

Тосно (мол.)

40' Ярцев Юрий (1:1)

(2:1) Сазонов Максим 89'

30 марта.

Протокол игры

Динамо М (мол.)

Арсенал Тула (мол.)

(3:0) 49'

(4:0) 68'

(6:0) Агеев Михаил 84'

30 марта.