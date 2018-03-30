Юра Мовсисян: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце, но ничто не сравнится со «Спартаком»

30-лений Мовсисян в своей карьере защищал цвета «Краснодара» (2011-2012) и «Спартака» (2013-2016).

«Краснодар» — прекрасный клуб, он навсегда останется в моём сердце. Но ничто не сравнится со «Спартаком». Время, проведённое в этой команде, было потрясающим. Это очень большой клуб, и для меня честь быть частью его истории. На команду всегда оказывалось серьёзное давление, это показатель величины клуба.

Я играл против Гранквиста. Это жёсткий защитник, при этом он умный и сильный. У нас всегда было серьёзное противостояние на поле, но мне приятно об этом вспоминать. Вернблум — интересный персонаж. С ним тяжело бороться. Он выполняет много грязной работы, которая зачастую остаётся незаметной, но она очень важна для команды», — цитирует Мовсисяна Expressen.