Самара простилась с Валентином Романовым

Проводить его в последний путь приехали люди разных возрастов и политических взглядов: соратники по партии, коллеги, друзья, те, для кого он был другом, учителем, образцом порядочности и преданности коммунистическим идеалам.

Почтил память Романова и глава региона Дмитрий Азаров . «Валентин Степанович — выдающийся государственный политический и партийный деятель, человек, вся жизнь которого связана с развитием и становлением нашего региона. Он много лет отдал развитию Новокуйбышевска и области в целом, внес огромный вклад в самарскую экономику. Сегодня трудно сотням людей, которые знали Валентина Степановича лично», — отметил глава региона.

Сам он неоднократно встречался и работал с Валентином Романовым. «Я с огромным уважением отношусь к его принципиальности, готовности прийти на помощь нуждающемуся. Забота о жителях региона была повседневной его деятельностью», — сказал Дмитрий Азаров.

За большой вклад в развитие региона Азаров предложил увековечить имя Валентина Романова в числе почетных граждан Самарской области.

Виталий Минчук. Своими воспоминаниями о Валентине Романове также поделились известные политики региона. "Это был человек, имеющий жизненный стержень, создававший вокруг себя ауру здравомыслия, мудрости и творческой работы", — отметил член КПРФ

Депутат госдумы Леонид Калашников вспомнил, как вместе с Валентином Романовым принимал участие в выборных кампаниях. «Тогда нас активно вымарывали во многих газетах. Но Валентин Степанович был настолько чистым человеком, что к нему не прилипала никакая грязь и ложь», — отметил депутат.

"Биография Валентина Степановича — биография настоящего патриота и гражданина своей страны. Всегда, где бы он ни работал, главным оставалось служение народу. Это глубочайший человек, для которого никогда и ни в чем не было мелочей. Он всегда доводил свою позицию до логического конца. Мы искренне благодарны ему за то, что он сделал для страны и области", — сказал председатель губернской думы Виктор Сазонов

Имя Валентина Романова известно далеко за пределами Самарского региона. Трудовой путь он начал в 18 лет, после окончания Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина.

Получив инженерное образование, Валентин Романов по распределению был направлен в Новокуйбышевск, где прошел путь от рядового инженера до секретаря парткома крупного строительно-монтажного треста, избирался председателем горисполкома города, первым секретарем горкома КПСС , а в 1990-1991 гг. принял пост первого секретаря Куйбышевского обкома партии.

После распада СССР Валентин Романов в 1993 г. организовал и возглавил областную партийную организацию КПРФ. Он избирался членом президиума ЦК Коммунистической партии РФ, являлся депутатом Госдумы РФ пяти созывов. Скончался Валентин Степанович 28 марта, на 81-м году жизни.