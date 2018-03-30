Слить прямо в интернет: правительство реформирует туалеты вайфаем

Подробности об инициативе Минстроя обеспечить доступ в интернет даже в российских туалетах узнал Sobesednik.ru

Пока советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко рассуждает о том, как прекрасно Россия переживет отключение от интернета, Минстрой и не думает отказываться от этого достижения цивилизации. В планах ведомства — обеспечить доступом во Всемирную паутину каждый… туалет!

Вообще, в российских туалетах творятся разные чудеса. Например, родители учеников Погранично-таможенно-правового лицея №22 в Пскове недавно поведали общественности про лед на полу в туалете учебного заведения. Или вот с месяц назад минздрав Пермского края уволил главврача Кочевской райбольницы потому, что в сортире оной вместо туалетной бумаги обнаружилась медицинская документация с данными пациентов. Ну, или, наконец, 3 года назад муромчанин, проживающий в доме без удобств, просто и незатейливо утонул в уличном «удобстве».

Эти истории можно рассказывать бесконечно, но ясно одно: интернет — как раз то, без чего в подобных местах никак не прожить.

Но, судя по всему, чиновники действуют искренне, совершенно незамутненно и от чистого сердца. «Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать», — заявил зам. главы Минстроя Андрей Чибис и призвал выработать «норматив общественного туалета». А глава министерства Михаил Мень раскрывает публике текущее представление Минстроя о предмете нашего разговора. «На Руси всегда считалось, что отхожее место должно быть где-то далеко, не на виду у людей. Такая традиция есть, ее нужно ломать», — заявляет он. Прониклись? Тут вам и скрепы, и традиции предков, и стремление к, мать его, прогрессу!

Но вы чувствуете, как выражение «слить в интернет» начинает играть новыми красками?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018 под заголовком «Слить прямо в интернет».