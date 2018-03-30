Леди Гага и еще 5 знаменитостей, которые любят странные очки

Мы собрали знаменитостей, которые чаще других светят очками неопределенной формы.

Блэк Чайна

Мать ребенка Роба Кардашьяна и экс-звезда реалити «Семейство Кардашьян» привлекает внимание как может: кроме того, что многим не дают покоя пластические операции Чайны, в народе также любят полоскать ее стиль. Очки в форме сердечек — без шуток самое милое, что можно увидеть на Блэк.

Фотография: Legion-Media Блэк Чайна

Рианна, в отличии от той же Блэк Чайны, эпатирует грамотно: наряды певицы вызывают споры, но в целом и частном, девушки не прочь иногда одеться как Ри Ри. Так и ретрофутуристичные очки Andy Wolf, в которых звезда появилась на дорожке последнего Каннского кинофестиваля снискали комплименты от ее фолловеров.

Фотография: Legion-Media Рианна

Известные трендсеттеры сестры Хадид в последнее время подсели на ретро-стиль. В погоне за эксклюзивом Белла частенько заказывает очки у маленьких Instagram-марок, а Джиджи часто носит оправы Andy Wolf и очки из своих капсул для бренда Vogue Eyewear.

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Кендалл Дженнер разделяет страсть своих звездных подруг Джиджи и Беллы к ретро-оправам. Частенько модель можно увидеть в очках Andy Wolf.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер

Леди Гага — известнейшая собирательница странной оптики. В коллекции певицы уже так много оправ «не для жизни», что ей пора завести новый аккаунт в Instagram. От имени очков, конечно же.

Фотография: Legion-Media Леди Гага