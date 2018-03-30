Леди Гага и еще 5 знаменитостей, которые любят странные очки 

Мы собрали знаменитостей, которые чаще других светят очками неопределенной формы.
Блэк Чайна
Мать ребенка Роба Кардашьяна и экс-звезда реалити «Семейство Кардашьян» привлекает внимание как может: кроме того, что многим не дают покоя пластические операции Чайны, в народе также любят полоскать ее стиль. Очки в форме сердечек — без шуток самое милое, что можно увидеть на Блэк.
Фотография: Legion-Media Блэк Чайна
Рианна, в отличии от той же Блэк Чайны, эпатирует грамотно: наряды певицы вызывают споры, но в целом и частном, девушки не прочь иногда одеться как Ри Ри. Так и ретрофутуристичные очки Andy Wolf, в которых звезда появилась на дорожке последнего Каннского кинофестиваля снискали комплименты от ее фолловеров.
Фотография: Legion-Media Рианна
Джиджи и Белла Хадид
Известные трендсеттеры сестры Хадид в последнее время подсели на ретро-стиль. В погоне за эксклюзивом Белла частенько заказывает очки у маленьких Instagram-марок, а Джиджи часто носит оправы Andy Wolf и очки из своих капсул для бренда Vogue Eyewear.
Джиджи Хадид
Белла Хадид
Кендалл Дженнер разделяет страсть своих звездных подруг Джиджи и Беллы к ретро-оправам. Частенько модель можно увидеть в очках Andy Wolf.
Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер
Леди Гага — известнейшая собирательница странной оптики. В коллекции певицы уже так много оправ «не для жизни», что ей пора завести новый аккаунт в Instagram. От имени очков, конечно же.
Фотография: Legion-Media Леди Гага