Ещё
Леди Гага и еще 5 знаменитостей, которые любят странные очки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леди Гага и еще 5 знаменитостей, которые любят странные очки 

Журнал ОК! 1 час назад
Мы собрали знаменитостей, которые чаще других светят очками неопределенной формы.
Блэк Чайна
Мать ребенка Роба Кардашьяна и экс-звезда реалити «Семейство Кардашьян» привлекает внимание как может: кроме того, что многим не дают покоя пластические операции Чайны, в народе также любят полоскать ее стиль. Очки в форме сердечек — без шуток самое милое, что можно увидеть на Блэк.
Фотография: Legion-Media Блэк Чайна
Рианна
Рианна, в отличии от той же Блэк Чайны, эпатирует грамотно: наряды певицы вызывают споры, но в целом и частном, девушки не прочь иногда одеться как Ри Ри. Так и ретрофутуристичные очки Andy Wolf, в которых звезда появилась на дорожке последнего Каннского кинофестиваля снискали комплименты от ее фолловеров.
Фотография: Legion-Media Рианна
Джиджи и Белла Хадид
Известные трендсеттеры сестры Хадид в последнее время подсели на ретро-стиль. В погоне за эксклюзивом Белла частенько заказывает очки у маленьких Instagram-марок, а Джиджи часто носит оправы Andy Wolf и очки из своих капсул для бренда Vogue Eyewear.
Джиджи Хадид
Белла Хадид
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер разделяет страсть своих звездных подруг Джиджи и Беллы к ретро-оправам. Частенько модель можно увидеть в очках Andy Wolf.
Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер
Леди Гага
Леди Гага — известнейшая собирательница странной оптики. В коллекции певицы уже так много оправ «не для жизни», что ей пора завести новый аккаунт в Instagram. От имени очков, конечно же.
Фотография: Legion-Media Леди Гага
Журнал ОК!: последние новости
Дмитрий Тарасов подтвердил беременность Анастасии Костенко новым фото Увы и ах: Канье Уэст остался без менеджера 10 знаменитостей, которые ушли в политику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение