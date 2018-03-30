Баскетбольный клуб «Самара» завершает регулярный чемпионат Суперлиги

Баскетбольный клуб «Самара» — это не просто один из сильнейших клубов страны. Это целая система подготовки спортсменов, начиная с совсем юного возраста, настоящая кузница кадров и центр притяжения для сотен талантливых и просто влюблённых в баскетбол мальчишек и их родителей. Это гордость Самары — к которой самое прямое отношение имеет ГАЗБАНК

Камо Погосян, руководитель БК «Самара»: «С Газбанком мы сотрудничаем уже 23 года. Наше многолетнее партнёрство давно переросло в крепкую дружбу.

Концепция клуба — не покупать игроков, а воспитывать своих спортсменов. Мы растим их со школьного возраста своими руками. Я сам педагог по образованию и знаю, как это важно. Отслеживаем талантливых ребят и создаем все условия, чтобы они бесплатно занимались любимым спортом сначала в детской команде, затем переходили в нашу младшую юношескую команду, потом — в команду старших юношей, потом — в молодежную и уже только самые успешные попадают в профессиональную команду БК „Самара“. На сегодняшний день я с гордостью говорю спонсорам клуба, в том числе и Газбанку, что 70% состава команды — это наши воспитанники. Вот они спонсорские деньги! И „Самара“ уже даже не вмещает все таланты, наши игроки пополняют другие российские дивизионы. БК „Самара“ становится кузницей отличных российских баскетболистов».

7 и 9 апреля БК «Самара» и Газбанк приглашают всех любителей баскетбола на игры плей-офф в МТЛ «Арена». Вход бесплатный.