Ещё
Баскетбольный клуб «Самара» завершает регулярный чемпионат Суперлиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетбольный клуб «Самара» завершает регулярный чемпионат Суперлиги 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Баскетбольный клуб «Самара» — это не просто один из сильнейших клубов страны. Это целая система подготовки спортсменов, начиная с совсем юного возраста, настоящая кузница кадров и центр притяжения для сотен талантливых и просто влюблённых в баскетбол мальчишек и их родителей. Это гордость Самары — к которой самое прямое отношение имеет ГАЗБАНК.
Камо Погосян, руководитель БК «Самара»: «С Газбанком мы сотрудничаем уже 23 года. Наше многолетнее партнёрство давно переросло в крепкую дружбу.
Концепция клуба — не покупать игроков, а воспитывать своих спортсменов. Мы растим их со школьного возраста своими руками. Я сам педагог по образованию и знаю, как это важно. Отслеживаем талантливых ребят и создаем все условия, чтобы они бесплатно занимались любимым спортом сначала в детской команде, затем переходили в нашу младшую юношескую команду, потом — в команду старших юношей, потом — в молодежную и уже только самые успешные попадают в профессиональную команду БК „Самара“. На сегодняшний день я с гордостью говорю спонсорам клуба, в том числе и Газбанку, что 70% состава команды — это наши воспитанники. Вот они спонсорские деньги! И „Самара“ уже даже не вмещает все таланты, наши игроки пополняют другие российские дивизионы. БК „Самара“ становится кузницей отличных российских баскетболистов».
7 и 9 апреля БК «Самара» и Газбанк приглашают всех любителей баскетбола на игры плей-офф в МТЛ «Арена». Вход бесплатный.
Волга Ньюс: последние новости
Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов Председатель думы Самары провел прием граждан В Самаре за сутки выпало рекордное количество осадков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение