Караваевская корова увековечена геральдистами России

Сегодня на открытии музея геральдики глава Караваевского сельского поселения Шилова Елена Александровна получила из рук председателя гильдии геральдистов России Константина Поченова флаг и герб родного поселка.

Их украшает корова известной костромской породы. В нижней части герба размещены символы реки Волги (голубые волны). В качестве основных цветов флага используются цвета флага Костромской губернии 1797 года, введенного еще Павлом 1.

В документах о присвоении герба числится номер 11763, флага -11764.

В 2018 году центральной усадьбе Караваево исполняется 520 лет. Так что обретение именно в этом году собственного герба и флага очень символично и своевременно.

Как отметил Константин Поченов, на очереди разработка флага и герба Сандогорского сельского поселения.