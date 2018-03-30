Ещё
Караваевская корова увековечена геральдистами России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Караваевская корова увековечена геральдистами России 

k1news.ru 42 минуты назад
Фото: k1news.ru
Сегодня на открытии музея геральдики глава Караваевского сельского поселения Шилова Елена Александровна получила из рук председателя гильдии геральдистов России Константина Поченова флаг и герб родного поселка.
Их украшает корова известной костромской породы. В нижней части герба размещены символы реки Волги (голубые волны). В качестве основных цветов флага используются цвета флага Костромской губернии 1797 года, введенного еще Павлом 1.
В документах о присвоении герба числится номер 11763, флага -11764.
В 2018 году центральной усадьбе Караваево исполняется 520 лет. Так что обретение именно в этом году собственного герба и флага очень символично и своевременно.
Как отметил Константин Поченов, на очереди разработка флага и герба Сандогорского сельского поселения.
k1news.ru: последние новости
Полуфиналистки конкурса «Мисс Русское радио - Кострома» доказали, что они не только красивые, но и талантливые 31 марта рыбаков ждут на открытом чемпионате «Чухломское озеро» Подведены итоги фотоконкурса «Фото со звездой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение