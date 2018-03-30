Один из авторов «письма против Зубкова» раскритиковал главу федерации бобслея

Заслуженный тренер России Владимир Любовицкий , который поставил свою подпись под открытым письмом с требованием отстранить Александра Зубкова от должности главы Всероссийской федерации бобслея и скелетона, в интервью "Газете.Ru" прокомментировал свое решение. По его мнению, Зубков и остальное руководство российского бобслея занимается «разрушением» спорта.

"Когда начались все нарушения, мы писали и обращались в Минспорт и ОКР. Были обращения в 2016 году, но реакции никакой не было. У нас претензии даже не конкретно к Зубкову, а ко всему руководству федерации в том, что они занимались не развитием нашего вида спорта, а разрушением. Не надо ссылаться на какие-либо личные старые обиды. Даже если они и были, я их уже давно простил. Достаточно посмотреть на цифры, статистика — суровая вещь. У нас раньше постоянно в десятке были спортсмены на самых престижных международных соревнованиях", — сказал Любовицкий.

Он также отметил, что обновлений в российском бобслее и скелетоне за последние годы не наблюдалось.

"Сейчас прошел чемпионат России, и ничего нового я не увидел — те же лица, те же лидеры команды. Говорят, что два года — маленький срок, но даже за это время не было никаких новшеств. Ничего даже не пробовали. Все валят на Международный олимпийский комитет, но в Пхенчхан не поехали спортсмены, которые даже были допущены до Игр и показывали в сезоне хорошие результаты. Мы потеряли треть команды из-за МОК, но эти места никем не заполнили. Мы пока не видим, какие шаги предпринимаются, чтобы на следующей Олимпиаде в Пекине была завоевана хотя бы одна медаль в бобслее", — заключил он.

Ранее сообщалось, что ряд специалистов и тренеров подписали открытое письмо с требованием уволить Зубкова с поста главы Всероссийской федерации бобслея и скелетона.