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Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к Турниру четырех наций
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Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к Турниру четырех наций 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 30 марта. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вызвал 28 хоккеистов на сбор перед Турниром четырех наций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В сборную вызваны вратари: Данил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо", Санкт-Петербург), Шамиль Шмаков ("Сибирские Снайперы"), защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба — «Динамо», Санкт-Петербург), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Богдан Денисевич ("Мамонты Югры"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Стальные Лисы"), Семен Переляев ("Ладья"), Вадим Шепелев ("Чайка"), Глеб Шутов ("Омские Ястребы"), нападающие: Михаил Бицадзе ("Динамо", Балашиха), Артем Галимов ("Барс"), Герман Грачев ("Алмаз"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Максим Марушев ("Ирбис"), Максим Мельников ("Омские Ястребы"), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба — «Толпар»), Степан Старков ("Сочи"), Егор Филин ("Красная Армия"), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков ("Сибирские Снайперы"), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба — «Мамонты Югры»).
На турнир отправятся 23 игрока. Турнир четырех наций пройдет в чешском Годонине. 6 апреля сборная России сыграет с финнами, 7 апреля — с чехами, 8 апреля — со словаками.
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