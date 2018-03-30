Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к Турниру четырех наций

ТАСС , 30 марта. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вызвал 28 хоккеистов на сбор перед Турниром четырех наций. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

На турнир отправятся 23 игрока. Турнир четырех наций пройдет в чешском Годонине. 6 апреля сборная России сыграет с финнами, 7 апреля — с чехами, 8 апреля — со словаками.