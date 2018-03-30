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Эксклюзивная партия дискретных биноклей выпущена к ЧМ-2018
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Эксклюзивная партия дискретных биноклей выпущена к ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. К чемпионату мира по футболу 2018 года Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС, входит в состав холдинга «Швабе») выпустил эксклюзивную партию дискретных биноклей, брендированных эмблемой FIFA World Cup Russia 2018TM, сообщает пресс-служба холдинга.
"Специально для просмотра спортивных мероприятий инженеры «Швабе» разработали серию биноклей на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. С таким прибором болельщик с самой дальней трибуны сможет в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта", — сказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
По его словам, изготовленный из отечественных компонентов бинокль выйдет ограниченной партией — всего три тысячи экземпляров. «Сейчас партия полностью готова. Во втором квартале линейка приборов выйдет на рынок. Эмблема чемпионата, который Россия в этом году примет впервые в истории, сделает их сувениром, сохраняющим память об этих соревнованиях и нашей стране на многие годы», — отметил Патрикеев.
В пресс-службе рассказали, что традиционно дискретные бинокли выпускаются на ЛЗОС с 2014 года в трех цветах — желтом, зеленом и фиолетовом. Специально к ЧМ-2018 на заводе создали корпуса в фирменной гамме соревнований — синем и красном — эти цвета являются основными в логотипе чемпионата. Наряду с эмблемой FIFA ключевым элементом дизайна прибора стал узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча и других символов столицы и футбольных игр.
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