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Появилось видео побивания камнями девушки в Дагестане
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Появилось видео побивания камнями девушки в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
В Хасавюрте молодой человек забил насмерть свою девушку из ревности. Очевидцы инцидента решили не вмешиваться, и проехали мимо. В Сети опубликовано видео инцидента.
Молодой дагестанец забил камнями насмерть девушку в Хасавюрте, сообщает издание NEWS-R. Инцидент произошел в минувший четверг, подозреваемого удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения. Видео инцидента опубликовал telegram-канал Mash (осторожно, содержит сцены насилия и жестокости).
Свидетели, знакомые с ситуацией, сообщили, что девушка дала повод для ревности, разговаривая по телефону с другим мужчиной. Это увидел ее молодой человек, похитил девушку, и забил камнями, целясь в голову.
Момент убийства зафиксировали видеокамеры, было видно, что во время избиения мимо проезжал автомобиль, но водитель не остановился. После убийства молодой человек сбежал.
Напомним, ранее резонансное убийство дагестанского журналиста было передано в центральный аппарат СК.
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