Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль: сколько голов будет забито

Английская Премьер-лига возвращается после мартовской международной паузы. Команды выходят на финишную прямую, а потому цена набранных очков становится всё более ощутимой. Субботнюю часть тридцать второго тура чемпионата Англии откроют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Команда Роя Ходжсона борется за выживание, а команда Юргена Клоппа — за место в зоне Лиги чемпионов. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние на «Селхерст Парк».

Кристал Пэлас

Перед международной паузой «Кристал Пэлас» зарядился уверенностью. Команда Роя Ходжсона обыграла на выезде «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0, прервав таким образом семиматчевую серию без побед. После двухнедельного перерыва лондонцы рассчитывают продолжить исправно набирать очки, ведь они борются за сохранение прописки в Премьер-лиге. На текущий момент «орлы» занимают шестнадцатое место в турнирной таблице, но сразу у двух команд, идущих ниже, есть по игре в запасе. Конечно, в таких условиях «Кристал Пэлас» сложно чувствовать себя комфортно.

Ливерпуль

На текущий момент борющийся за места в зоне Лиги чемпионов «Ливерпуль» располагается на третьей позиции в таблице. Впрочем, объективно оценить положение команд сейчас не так просто, ведь кто-то сыграл тридцать игр, а кто-то — тридцать одну. Какой-то отрыв от «Челси», идущего пятым, мерсисайдцы имеют, но им важно продолжать побеждать. В субботу Юргену Клоппу следует позаботиться о настрое своих подопечных. Им будет сложно сохранять предельную концентрацию, ведь уже в среду на «Энфилде» «красные» примут «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Натаниэль Клайн полностью восстановился после травмы и готов сыграть впервые в сезоне. Джо Гомес Эмре Джан , судя по всему, на поле выйти не смогут.

Где смотреть матч

Игру на «Селхерст Парк», которая стартует в 14:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Лондоне можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Кристал Пэлас" — «Ливерпуль»: +5=3-9. Разница мячей: 23-37.

Первый круг: 0:1.

В двух последних случаях «Ливерпуль» обыгрывал «Кристал Пэлас» на выезде в Премьер-лиге (4:2, 2:1), хотя до этого на «Селхерст Парк» мерсисайдцы не побеждали в трёх поединках кряду (ничья и два поражения).

Интересные факты

— «Ливерпуль» может обыграть «Кристал Пэлас» в обоих матчах одного розыгрыша Премьер-лиги впервые с сезона 1997/98.

— Это будет 100-й матч Юргена Клоппа в качестве тренера в АПЛ (53 победы, 28 ничьих, 18 поражений).

Кристиан Бентеке забил 6 голов в восьми матчах АПЛ против «Ливерпуля».

— Рой Ходжсон выиграл 3 из пяти последних матчей АПЛ против «Ливерпуля» при одной ничьей и поражении.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Сложно спрогнозировать, в каком состоянии предстанут команды после международного перерыва. Особенно с учётом того, что пока неясно, сможет ли сыграть Уилфрид Заха. «Кристал Пэлас» и ним и без него — совершенно разные команды. Матчи между этими соперниками зачастую получаются результативными. В одиннадцати из тринадцати последних встреч в Премьер-лиге было забито как минимум три гола. Вот и в субботу мы ждём забитых мячей на «Селхерст Парк». Наша ставка: «Тотал больше 2,5» с коэффициентом 1.63.