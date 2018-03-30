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Глава Ингушетии Юнус‐Бек Евкуров высоко оценил новый спортивный комплекс в Домодедове
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Глава Ингушетии Юнус‐Бек Евкуров высоко оценил новый спортивный комплекс в Домодедове 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Домодедове побывала делегация из Ингушетии. Гостям города провели экскурсию по спорткомплексу «Легенда», где работает академия легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
В Ингушетии действует филиал академии Фетисова. По словам главы региона
Юнус-Бека
Евкурова, вместе с депутатом из Госдумы от республики Ингушетия они приехали в «Легенду», чтобы посмотреть, как работает здесь центр подготовки хоккеистов, перенять опыт.
Гости очень внимательно осмотрели оборудование, тренажеры, бассейн, побывали на тренировке юных хоккеистов, поинтересовались также, сколько средств было вложено в этот проект.
«Легенда» — очень хороший, современный спортивный комплекс. Понравилось, как организованы тренировки и система подготовки спортсменов
Юнус-Бек  Евкуров.
В Ингушетии, как рассказал глава республики, активно развивается спорт — и с помощью бюджетных вложений, и с помощью внебюджетных источников финансирования. Также два года назад серьезно стали заниматься хоккеем.
Мы хотим развивать этот вид спорта и дальше. В том числе благодаря успешной работе академии Фетисова. Поэтому мы очень надеемся на сотрудничество опытных специалистов, работающих в домодедовской «Легенде»
Юнус-Бек  Евкуров.
Успехи уже есть. Например, команда республики в прошлом году стала победителем на Всероссийском турнире детских команд — Кубке памяти легендарного советского хоккеиста Александра Рагулина.
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