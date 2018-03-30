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Президиум ФЛГР обсудит возможные изменения в тренерском штабе сборной 24 апреля
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Президиум ФЛГР обсудит возможные изменения в тренерском штабе сборной 24 апреля 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Изменения в тренерском штабе сборной России будут обсуждены на президиуме Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 24 апреля. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Сергей Крянин.
"Президиум ФЛГР состоится 24 апреля. Пока все задумки об изменениях в тренерском штабе, которые были озвучены на тренерском совете 26 марта, носят рекомендательный характер", — заявил Крянин.
Ранее тренер спринтерской группы национальной команды Юрий Каминский заявил изданию «Спорт-Экспресс», что покидает команду по завершению сезона. Специалист работал со сборной с 2008 года.
"Об уходе [Юрия] Каминского из сборной мы можем объявить официально только после президиума, который должен поддержать это решение. Тренерский совет не является последней инстанцией. Спринтерской группы у нас не будет, у Каминского нет спортсменов, кроме Никиты Крюкова. Женской команды тоже не будет, все будут распределены по группам", — сказала ТАСС глава ФЛГР Елена Вяльбе.
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