Президиум ФЛГР обсудит возможные изменения в тренерском штабе сборной 24 апреля

"Президиум ФЛГР состоится 24 апреля. Пока все задумки об изменениях в тренерском штабе, которые были озвучены на тренерском совете 26 марта, носят рекомендательный характер", — заявил Крянин.

Ранее тренер спринтерской группы национальной команды Юрий Каминский заявил изданию «Спорт-Экспресс», что покидает команду по завершению сезона. Специалист работал со сборной с 2008 года.