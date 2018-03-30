В столице Югры «единороссы» обсудили итоги выборов Президента России

Заседание началось с награждения активных членов Политсовета благодарственными письмами за работу и большой личный вклад в подготовку Выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Подводя итоги избирательной кампании Максим Ряшин подчеркнул, что Ханты-Мансийск показал электоральную явку 80,02%, которая является самой высокой за всю историю выборов в столице региона.

«Это говорит об осознанном желании жителей города участвовать в политической жизни государства, определять ее будущее. Сегодня в городском сообществе чувствуется сплочение и неравнодушие к судьбе страны, будущих поколений горожан. Благодарю каждого, кто исполнил свой гражданский долг и принял участие в голосовании», — подчеркнул Глава города и обратил особое внимание на слаженность действий и профессионализм организаторов избирательного процесса — членов участковых избирательных комиссий, общественных наблюдателей и наблюдателей от партий, представителей силовых ведомств и администрации города, волонтёров.

Руководитель Исполкома Местного отделения партии Александр Лавренов представил информацию об итогах реализации федерального проекта «Партийная мобилизация».

Завершилось заседание приемом в партию сторонников «Единой России». В этот раз списочный состав Местного отделения пополнился 140 горожанами. При этом в связи со сменой места жительства из партийных рядов выбыли два человека.

Максим Ряшин обращаясь к членам Политсовета обозначил, что «в первую очередь в партию необходимо принимать тех, кто осознанно желает вступить в „Единую Россию“, имеет опыт ведения активной общественной жизни. Каждый член партии должен понимать меру ответственности, быть ориентирован в своей деятельности на результат, имеющий социальное значение для города».

Отметим, в этот же день Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Председатель Думы города Константин Пенчуков приняли участие в заседании Регионального политического совета отделения Партии «Единая Россия». Председательствовал Секретарь регионального отделения партии, Председатель Думы Югры Борис Хохряков

Он проинформировал однопартийцев о том, что в России в выборах Президента приняли участие 67,47% избирателей, 76,66% из которых проголосовали за Владимира Путина. В Югре явка избирателей составила 69,7%. Действующего Главу государства поддержали 76,2% югорчан. Партийцы обсудили итоги избирательной кампании и наметили планы дальнейшей работы.

В завершение Борис Хохряков вручил благодарности местным отделениям Партии «Единая Россия» Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Югорска, Нефтеюганского, Белоярского и Нижневартовского районов.