Избранные и не очень: кто попал в число профессоров РАН, а кто — нет

Сегодня на сайте, посвященном выборам профессоров РАН, опубликовали списки избранных по отделениям Академии. Indicator.Ru публикует эти данные вместе с показателями цитирования. Сами выборы состоялись 29 и 30 марта на Общем собрании РАН.

Всего професорами РАН должны были стать 113 человек. Всего на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.

Напоминаем, что данные кандидатов по индексу Хирша и цитируемости собраны из открытых бесплатных истчников: списки кандидатов взяты с сайта, посвященного выборам, данные по индексу Хирша и цитируемости — с сайтов Scopus и ResearcherID. В случае, если в профиле кандидата ссылка на профиль в той или иной базе данных отсутствовала, поиск осуществлялся вручную. Все ячейки, содержащие цифры (в том числе и нули), заполнены в соответствии со значениями из баз данных. Ученые, данных по которым в Scopus и ResearcherID нет, помечены символом «—».

В случае обнаружения ошибок пишите на science@indicator.ru.

Отделение математических наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Безродных Сергей Игоревич

ФИЦ РАН Бородин Петр Анатольевич

Горобец Андрей Владимирович

Запорожец Дмитрий Николаевич

Мамаев Иван Сергеевич

ИЖГТУ

Трахинин Юрий Леонидович

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Амосов Григорий Геннадьевич

Базайкин Ярослав Владимирович

Белеванцев Андрей Андреевич

Герман Олег Николаевич

Гречкосеева Мария Александровна

Гутерман Александр Эмилевич

Еремеев Антон Валентинович

Жеглов Александр Борисович

Карамзин Дмитрий Юрьевич

Карманова Мария Борисовна

Каюмов Ильгиз Рифатович

Козелков Андрей Сергеевич

Коробков Михаил Вячеславович

Лазарев Нюргун Петрович

Нефедев Константин Валентинович

Панов Тарас Евгеньевич

Посыпкин Михаил Анатольевич

Псху Арсен Владимирович

Стрижов Вадим Викторович

Федоровский Константин Юрьевич

Фоминых Евгений Анатольевич

Шабанов Дмитрий Александрович

Шапошников Станислав Валерьевич

Швидефски (Семенова) Марина Владимировна

Шишленин Максим Александрович

Отделение физических наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Водолазов Денис Юрьевич

Каблуков Сергей Иванович

Карташов Ярослав Вячеславович

Лотов Константин Владимирович

Лохтин Игорь Петрович

26370

23675

Лушников Павел Михайлович

Родина Анна Валерьевна

Рубцов Григорий Игоревич

Слюняев Алексей Викторович

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Андреев Степан Николаевич

Балаев Дмитрий Александрович

Баушев Антон Николаевич

Брагута Виктор Валериевич

Брантов Андрей Владимирович

Бурмистров Игорь Сергеевич

Велижанин Виталий Николаевич

Визирь Алексей Вадимович

Глушков Владимир Витальевич

Григоренко Елена Евгеньевна

Грузнев Димитрий Вячеславович

Губернов Владимир Владимирович

Дамдинов Баир Батуевич

Дзебисашвили Дмитрий Михайлович

Долганов Павел Владимирович

Елфимова Екатерина Александровна

Ерошенко Юрий Николаевич

Зотова Ирина Валерьевна

Калашев Олег Евгеньевич

Колкер Дмитрий Борисович

Кудинов Алексей Валерьевич

Лиокумович Леонид Борисович

Мальчукова Евгения Валерьевна

Мандрикова Оксана Викторовна

Манцевич Владимир Николаевич

Марапулец Юрий Валентинович

Мостовщикова Елена Викторовна

Нестоклон Михаил Олегович

Огнев Алексей Вячеславович

Олемской Сергей Владимирович

Павлюченков Ярослав Николаевич

Поляченко Евгений Валерьевич

Попов Алексей Юрьевич

Прудников Олег Николаевич

Пширков Максим Сергеевич

Рожанский Игорь Владимирович

Рыбаков Кирилл Игоревич

Савилов Андрей Владимирович

Середин Павел Владимирович

Скворцов Михаил Андреевич

Соснин Эдуард Анатольевич

Сыромятников Арсений Владиславович

Ховайло Владимир Васильевич

Шалашов Александр Геннадиевич

Отделение нанотехнологий и информационных технологий

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Голохваст Кирилл Сергеевич

Насибулин Альберт Галийевич

Сколтех

Терещенко Олег Евгеньевич

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Аульченко Юрий Сергеевич

22270

19590

Барахнин Владимир Борисович

Буравлев Алексей Дмитриевич

Гайдамака Юлия Васильевна

Каменев Олег Тимурович

Криштоп Виктор Владимирович

Лапко Василий Александрович

Маслобоев Андрей Владимирович

Мякиньков Александр Валерьевич

Павельев Владимир Сергеевич

Павский Кирилл Валерьевич

Прохорчук Егор Борисович

Рехвиашвили Серго Шотович

Скиданов Роман Васильевич

Тулупьев Александр Львович

Чернояров Олег Вячеславович

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления

Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Баимова Юлия Айдаровна

Ковтанюк Лариса Валентиновна

РГУПС

Сельвесюк Николай Иванович

ГосНИИАС (ФГУП)

Федяева Оксана Николаевна

Шматков Антон Михайлович

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Бекежанова Виктория Бахытовна

Болтачев Грэй Шамилевич

Бондарева Галина Ивановна

Веденеев Василий Владимирович

Влахова Анастасия Владимировна

Голуб Михаил Владимирович

Двойнишников Сергей Владимирович

Дулин Владимир Михайлович

Зверков Илья Дмтриевич

Кавалеров Борис Владимирович

Катасонов Михаил Михайлович

Кичатов Борис Викторович

Коргин Николай Андреевич

Логачев Константин Иванович

Лопота Александр Витальевич

Мельник Эдуард Всеволодович

Мерзликин Александр Михайлович

Микушин Игорь Иванович

Минцаев Магомед Шавалович

Митяков Андрей Владимирович

Раскатов Евгений Юрьевич

Рудой Евгений Михайлович

Рыженков Артем Вячеславович

Рыжков Илья Игоревич

Титков Илья Васильевич

Торгашов Андрей Юрьевич

Фатюхин Дмитрий Сергеевич

Фурсенко Роман Викторович

Фуртат Игорь Борисович

Чхартишвили Александр Гедеванович

Шилько Евгений Викторович

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Отделение химии и наук о материалах

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Басова Тамара Валерьевна

Зырянов Григорий Васильевич

Карлов Сергей Сергеевич

Конарев Дмитрий Валентинович

Корлюков Александр Александрович

Мажуга Александр Георгиевич

Полоцкий Алексей Александрович

Хрусталев Виктор Николаевич

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Авдеев Ярослав Геннадиевич

Ананьев Максим Васильевич

Апяри Владимир Владимирович

Барановская Василиса Борисовна

Баурова Наталья Ивановна

Башков Олег Викторович

Бермешев Максим Владимирович

Воротынцев Илья Владимирович

Вошкин Андрей Алексеевич

Горюнков Алексей Анатольевич

Коновалова Валерия Владиславовна

Костин Геннадий Александрович

Лузина Ольга Анатольевна

Манаков Андрей Юрьевич

Межуев Ярослав Олегович

Мингалеев Вадим Закирович

Надыкто Алексей Борисович

Носова Эмилия Владимировна

Нохрин Алексей Владимирович

Парфенова Людмила Вячеславовна

Перекалин Дмитрий Сергеевич

Приходченко Петр Валерьевич

Пугачева Инна Николаевна

Родин Игорь Александрович

Розенцвейг Игорь Борисович

Симоненко Елизавета Петровна

Тайдаков Илья Викторович

Терехова Ирина Владимировна

Хренова Мария Григорьевна

Чуманов Илья Валерьевич

Яшина Лада Валерьена

Отделение биологических наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Барлев Николай Анатольевич

Дьяконова Варвара Евгеньевна

Найденко Сергей Валериевич

Пархаев Павел Юрьевич

Радченко Ольга Аркадьевна

Сергиев Петр Владимирович

Шенкарев Захар Олегович

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Бакалин Вадим Андреевич

Болотов Иван Николаевич

Веселов Дмитрий Станиславович

Вихлянцев Иван Милентьевич

Грунтенко Наталия Евгеньевна

Заморина Светлана Анатольевна

Ильясов Рустем Абузарович

Каменский Петр Андреевич

Кантидзе Омар Леванович

Куликовский Максим Сергеевич

Лаврик Инна Николаевна

Лодыгин Евгений Дмитриевич

Манучарова Наталия Александровна

Мартыненко Василий Борисович

Минина Варвара Ивановна

Мирошников Константин Анатольевич

Науменко Владимир Сергеевич

Поклонский Дмитрий Леонидович

Протопопов Альберт Васильевич

Пчелина Софья Николаевна

Силецкий Сергей Алексеевич

Синев Артем Юрьевич

Соловченко Алексей Евгеньевич

Сущик Надежда Николаевна

Шадрина Мария Игоревна

Шамрикова Елена Вячеславовна

Шеваль Евгений Валерьевич

Щелканов Михаил Юрьевич

Отделение наук о Земле

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Беккер Татьяна Борисовна

Веселовский Роман Витальевич

Глинских Вячеслав Николаевич

Макаров Александр Сергеевич

АААНИИ

Огородов Станислав Анатольевич

Плечов Павел Юрьевич

РАН (музей Ферсмана)

Строкова Валерия Валерьевна

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Батугина Наталья Сергеевна

Бушнев Дмитрий Алексеевич

Гашкина Наталья Анатольевна

Горохов Станислав Анатольевич

Дорошкевич Анна Геннадьевна

Жимулев Егор Игоревич

Косьянов Вадим Александрович

Краснощеков Дмитрий Николаевич

Крюкова Мария Викторовна

Куркин Андрей Александрович

Лубнина Наталия Валерьевна

Матафонова Галина Георгиевна

Мясков Александр Викторович

Павлова Зухра Хасановна

Политаева Наталья Анатольевна

Рожин Игорь Иванович

Сафонов Владимир Александрович

Светов Сергей Анатольевич

Сийдра Олег Иоханнесович

Скублов Сергей Геннадьевич

Тарасенко Ирина Андреевна

Тютиков Сергей Федорович

Филимонова Ирина Викторовна

Эдер Леонтий Викторович

Яныгина Любовь Васильевна

Отделение общественных наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

ИЗСП при прав. РФ Капинус Оксана Сергеевна

АГП (ВУЗ)

Санникова Лариса Владимировна

ФУ при прав. РФ (ВУЗ)

Черногор Николай Николаевич

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Ажимов Феликс Евгеньевич

Акопов Андраник Сумбатович

Антоновский Александр Юрьевич

Багирова Анна Петровна

Бадмаев Валерий Николаевич

Барабанщикова Валентина Владимировна

Биглова Гузель Фатиховна

Бодрунова Светлана Сергеевна

Вавилин Евгений Валерьевич

Веракса Александр Николаевич

Вольф Марина Николаевна

Воронов Александр Александрович

Гневашева Вера Анатольевна

Гулин Константин Анатольевич

Домников Алексей Юрьевич

Драпкин Игорь Михайлович

Ендовицкий Дмитрий Александрович

Иванова Медея Владимировна

Калабихина Ирина Евгеньевна

Китова Джульетта Альбертовна

Костенко Роман Валерьевич

Красюк Ирина Анатольевна

Лалетина Алла Сергеевна

Махошева Салима Александровна

Музычук Валентина Юрьевна

Нуркова Вероника Валерьевна

Оборин Матвей Сергеевич

Павличенко Николай Владимирович

Письменная Елена Евгеньевна

Савватеев Алексей Владимирович

Сапфирова Аполлинария Александровна

Скуфьина Татьяна Петровна

Старикова Мария Сергеевна

Сухарев Олег Сергеевич

Сущенко Валерий Петрович

Тамбиянц Юлиан Григорьевич

Ткаченко Марина Федоровна

Тулупов Александр Сергеевич

Тургель Ирина Дмитриевна

Фролова Евгения Евгеньевна

Хватова Татьяна Юрьевна

Шаожева Наталья Анатольевна

Шапиро Людмила Геннадьевна

Шумакова Оксана Викторовна

Отделение историко-филологических наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Бондарко Николай Александрович

Колобова Ксения Анатольевна

Татевосов Сергей Георгиевич

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Адельгейм Ирина Евгеньевна

Андреева Наталия Сергеевна

Биткеева Айса Николаевна

Буранок Сергей Олегович

Гимон Тимофей Валентинович

Гузиева Алена Мустафаевна

Ершов Богдан Анатольевич

Касьян Алексей Сергеевич

Катермина Вероника Викторовна

Ковтун Игорь Вячеславович

Кринко Евгений Федорович

Некрылов Сергей Александрович

Норманская Юлия Викторовна

Сорочан Александр Юрьевич

Суржикова Наталья Викторовна

Ульянова Светлана Борисовна

Чернявская Валерия Евгеньевна

Чикаева Карина Суреновна

Шунков Александр Викторович

Отделение глобальных проблем и международных отношений

Новые профессора РАН (средний возраст — 43 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Лексютина Яна Валерьевна

СПбГУ

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Ефременко Дмитрий Валерьевич

Ильин Илья Вячеславович

Карпович Олег Геннадьевич

Панцерев Константин Арсеньевич

Сапунцов Андрей Леонидович

Отделение физиологических наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 42 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Пантелеев Михаил Александрович

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Жукова Людмила Григорьевна

Маслюков Петр Михайлович

Пантелеев Михаил Александрович

Рубина Ксения Андреевна

Отделение сельскохозяйственных наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 42 года)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Абакумов Евгений Васильевич

Арисов Михаил Владимирович

Крснд

КубГУ

Крснд

НЦЗ (не РАН)

Брюханов Александр Юрьевич

Россельхозакадемия

Глинушкин Алексей Павлович

Еремин Виктор Геннадиевич

Крмск

Марченко Вячеслав Вячеславович

не РАН Московский Максим Николаевич

Некрасов Роман Владимирович

Полухин Андрей Александрович

ВоронежГУ

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Апатенко Алексей Сергеевич

Безбородов Юрий Германович

Боговиз Алексей Валентинович

Брандорф Анна Зиновьевна

Бурда Алексей Григорьевич

Василенко Виталий Николаевич

Винничек Любовь Борисовна

Власенко Василий Сергеевич

Воробьев Данил Сергеевич

Голуб Ольга Валентиновна

Дельцов Александр Александрович

Дилекова Ольга Владимировна

Дубовский Иван Михайлович

Дубравина Ирина Викторовна

Дускаев Галимжан Калиханович

Евдокименко Сергей Николаевич

Еланский Сергей Николаевич

Злотников Артур Кириллович

Ильясов Олег Рашитович

Камалдинов Евгений Варисович

Кацко Игорь Александрович

Клементьева Светлана Алексеевна

Ковалюк Наталья Викторовна

Козырев Сослан Германович

Кузнецова Альфия Рашитовна

Кураченко Наталья Леонидовна

Лаврищев Антон Викторович

Ланцев Владимир Юрьевич

Лебедев Святослав Валерьевич

Линенко Андрей Владимирович

Магомедова Диана Султановна

Мамбетова Фатимат Абдуллаховна

Михайлушкин Павел Валерьевич

Мотовилов Олег Константинович

Мударисов Салават Гумерович

Мукминов Малик Нилович

Мушинский Александр Алексеевич

Налиухин Алексей Николаевич

Неприятель Алексей Анатольевич

Осепчук Денис Васильевич

Павлушин Андрей Александрович

Родин Денис Яковлевич

Рудой Евгений Владимирович

Сайфуллин Ринат Назирович

Свинарев Иван Юрьевич

Танюкевич Вадим Викторович

Трошин Андрей Николаевич

Труфляк Евгений Владимирович

Тяпугин Сергей Евгеньевич

Улимбашев Мурат Борисович

Федюк Виктор Владимирович

Чернявских Владимир Иванович

Шахов Владимир Александрович

Шпанев Александр Михайлович

Шутко Анна Петровна

Яппаров Ильдар Ахтамович

Отделение медицинских наук

Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)

Город

Место работы

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Джуваляков Павел Георгиевич

МинЗдрав

Зароченцева Нина Викторовна

МинЗдрав

Кицул Игорь Сергеевич

ИГМАПО (ВУЗ)

Колсанов Александр Владимирович

СамГМУ (ВУЗ)

МинЗдрав

МГМСУ (ВУЗ)

Мокрышева Наталья Георгиевна

МинЗдрав

Мудунов Али Мурадович

МинЗдрав

МинЗдрав

МинЗдрав

Супонева Наталья Александровна

Чернышова Алена Леонидовна

МинЗдрав

Щербина Анна Юрьевна

МинЗдрав

Юров Иван Юрьевич

Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)

h-index (Scopus)

cit tot (Scopus)

h-index (RID)

cit tot (RID)

Аболмасов Николай Николаевич

Абрамян Михаил Арамович

Аксельрод Борис Альбертович

Альховский Сергей Владимирович

Артюшкин Сергей Анатольевич

Асташина Наталия Борисовна

Астрелина Татьяна Алексеевна

Ахмадеева Лейла Ринатовна

Ахминеева Азиза Халиловна

Бабанов Сергей Анатольевич

Байрамова Гюльдана Рауфовна

Баландина Ирина Анатольевна

Бархатова Александра Николаевна

Беженарь Виталий Федорович

Бекяшев Али Хасьянович

Белая Жанна Евгеньевна

Беспалова Олеся Николаевна

Благонравов Михаил Львович

Бовтюшко Павел Васильевич

Богачев-Прокофьев Александр Владимирович

Боголепова Анна Николаевна

Болотских Вячеслав Михайлович

Бордин Дмитрий Станиславович

Будзинская Мария Викторовна

Будневский Андрей Валериевич

Бывальцев Вадим Анатольевич

Вербовой Андрей Феликсович

Волох Мария Александровна

Восканян Сергей Эдуардович

Ганцев Камиль Шамилевич

Гейн Сергей Владимирович

Горбатиков Кирилл Викторович

Гордеев Иван Геннадьевич

Гребнев Дмитрий Юрьевич

Гринин Василий Михайлович

Груша Ярослав Олегович

Даренская Марина Александровна

Дворников Антон Сергеевич

Джемилева Лиля Усеиновна

Дзугкоев Сергей Гаврилович

Ежов Марат Владиславович

Завражнов Анатолий Анатольевич

Загидуллин Науфаль Шамилевич

Задеренко Игорь Александрович

Замятнин Андрей Александрович

Засорин Александр Александрович

Зорина Вероника Николаевна

Иванов Дмитрий Олегович

Кайгородова Евгения Викторовна

Кан Наталья Енкыновна

Каракулова Юлия Владимировна

Каретникова Виктория Николаевна

Карпина Наталья Леонидовна

Карпищенко Сергей Анатольевич

Карпун Николай Александрович

Катаманова Елена Владимировна

Катибов Магомед Исламбегович

Катунина Елена Анатольевна

Кахиани Екатерина Инвериевна

Кашталап Василий Васильевич

Кенис Владимир Маркович

Кислов Максим Александрович

Клочкова Светлана Валерьевна

Комелягин Дмитрий Юрьевич

Концевая Анна Васильевна

Копецкий Игорь Сергеевич

Котовская Юлия Викторовна

Кочурова Екатерина Владимировна

Кудаева Ирина Валерьевна

Кузовлев Артем Николаевич

Ланин Дмитрий Владимирович

Лежнев Дмитрий Анатольевич

Литвяков Николай Васильевич

Лохов Петр Генриевич

Макаренкова Илона Дамировна

Макиян Зограб Николаевич

Мамедов Мехман Ниязи-Оглы

Мануковский Вадим Анатольевич

Мартусевич Андрей Кимович

Мартынюк Тамила Витальевна

Матюшкин Андрей Валерьевич

Меркулов Евгений Владимирович

Микеров Анатолий Николаевич

Милушкина Ольга Юрьевна

Минасов Тимур Булатович

Минушкина Лариса Олеговна

Миронова Жанна Александровна

Михин Игорь Викторович

Мокроусов Игорь Владиславович

Мурашкин Николай Николаевич

Мурашко Андрей Владимирович

Мякова Наталья Валериевна

Нариманов Мехти Нариман

Насырова Регина Фаритовна

Нейматов Эдуард Металович

Никифоров Виктор Сергеевич

Никонов Евгений Леонидович

Нимаев Вадим Валерьевич

Оразмурадов Агамурад Акмамедович

Остроумова Ольга Дмитриевна

Павлов Чавдар Савов

Панченков Дмитрий Николаевич

Паяниди Юлия Геннадьевна

Плахова Ксения Ильинична

Погодина Анна Валерьевна

Полеско Ирина Васильевна

Полоников Алексей Валерьевич

Попугаев Константин Александрович

Припутневич Татьяна Валерьевна

Пырегов Алексей Викторович

Раснер Павел Ильич

Рачин Андрей Петрович

Рачина Светлана Александровна

Ремизов Олег Валерьевич

Рыбка Михаил Михайлович

Сабельникова Елена Анатольевна

Семиглазов Владислав Владимирович

Сенча Александр Николаевич

Силков Александр Николаевич

Соколов Алексей Альбертович

Солдаткин Виктор Александрович

Соломка Виктория Сергеевна

Староверов Илья Николаевич

Старцева Олеся Игоревна

Стрижаков Леонид Александрович

Сулима Анна Николаевна

Сухова Анна Владимировна

Сыроешкин Антон Владимирович

Тетруашвили Нана Картлосовна

Тимербулатов Махмуд Вилевич

Трунина Инна Игоревна

Усенко Денис Валериевич

Уфимцева Марина Анатольевна

Фирстова Виктория Валерьевна

Хамошина Марина Борисовна

Ховаева Ярослава Борисовна

Хомутова Елена Юрьевна

Хорошилов Сергей Евгеньевич

Хотимченко Максим Юрьевич

Черкашин Дмитрий Викторович

Чкадуа Тамара Зурабовна

Шеремет Наталия Леонидовна

Ширинский Иван Валерьевич

Шишин Кирилл Вячеславович

Шульженко Лариса Владимировна

Юров Иван Юрьевич

Юсупова Наиля Зуфаровна

Яглова Наталья Валентиновна

Яровой Сергей Константинович

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