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Избранные и не очень: кто попал в число профессоров РАН, а кто — нет
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Избранные и не очень: кто попал в число профессоров РАН, а кто — нет 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Сегодня на сайте, посвященном выборам профессоров РАН, опубликовали списки избранных по отделениям Академии. Indicator.Ru публикует эти данные вместе с показателями цитирования. Сами выборы состоялись 29 и 30 марта на Общем собрании РАН.
Всего професорами РАН должны были стать 113 человек. Всего на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек. Согласно постановлению президиума, звание могут получить только доктора наук не старше 50 лет.
Напоминаем, что данные кандидатов по индексу Хирша и цитируемости собраны из открытых бесплатных истчников: списки кандидатов взяты с сайта, посвященного выборам, данные по индексу Хирша и цитируемости — с сайтов Scopus и ResearcherID. В случае, если в профиле кандидата ссылка на профиль в той или иной базе данных отсутствовала, поиск осуществлялся вручную. Все ячейки, содержащие цифры (в том числе и нули), заполнены в соответствии со значениями из баз данных. Ученые, данных по которым в Scopus и ResearcherID нет, помечены символом «—».
В случае обнаружения ошибок пишите на science@indicator.ru.
Отделение математических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Антонов Николай Юрьевич
Безродных Сергей Игоревич
ФИЦ РАН  Бородин Петр Анатольевич
Горобец Андрей Владимирович
Запорожец Дмитрий Николаевич
Корнев Андрей Алексеевич
Королев Максим Александрович
Мамаев Иван Сергеевич
ИЖГТУ
Марченко Михаил Александрович
Осипов Денис Васильевич
Трахинин Юрий Леонидович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Амосов Григорий Геннадьевич
Базайкин Ярослав Владимирович
Белеванцев Андрей Андреевич
Белов Юрий Сергеевич
Вороненко Андрей Анатольевич
Герман Олег Николаевич
Гречкосеева Мария Александровна
Гутерман Александр Эмилевич
Еремеев Антон Валентинович
Жеглов Александр Борисович
Зотов Андрей Владимирович
Илларионов Андрей Анатольевич
Карамзин Дмитрий Юрьевич
Карманова Мария Борисовна
Карпов Дмитрий Валерьевич
Каюмов Ильгиз Рифатович
Килин Александр Александрович
Козелков Андрей Сергеевич
Коробков Михаил Вячеславович
Костин Дмитрий Владимирович
Кудрявцева Елена Александровна
Куликов Александр Сергеевич
Куликов Игорь Михайлович
Лазарев Нюргун Петрович
Малышев Дмитрий Сергеевич
Матвеев Иван Алексеевич
Нефедев Константин Валентинович
Осипов Александр Владимирович
Панов Тарас Евгеньевич
Попов Владимир Юрьевич
Посыпкин Михаил Анатольевич
Прохоров Дмитрий Владимирович
Псху Арсен Владимирович
Смирнов Александр Владимирович
Степанов Евгений Олегович
Стрижов Вадим Викторович
Ушакова Елена Павловна
Федоровский Константин Юрьевич
Фоминых Евгений Анатольевич
Шабанов Дмитрий Александрович
Шапошников Станислав Валерьевич
Швидефски (Семенова) Марина Владимировна
Шишленин Максим Александрович
Шутов Алексей Валерьевич
Щербаков Андрей Юрьевич
Отделение физических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Аникин Игорь Валерьевич
Богачев Сергей Александрович
Водолазов Денис Юрьевич
Каблуков Сергей Иванович
Карташов Ярослав Вячеславович
Лотов Константин Владимирович
Лохтин Игорь Петрович
26370
23675
Лушников Павел Михайлович
Макаров Дмитрий Игоревич
Поддубный Александр Никитич
Родина Анна Валерьевна
Рубцов Григорий Игоревич
Слюняев Алексей Викторович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Александров Дмитрий Валерьевич
Алексеев Станислав Олегович
Андреев Степан Николаевич
Балаев Дмитрий Александрович
Баушев Антон Николаевич
Брагута Виктор Валериевич
Брантов Андрей Владимирович
Бурмистров Игорь Сергеевич
Велижанин Виталий Николаевич
Визирь Алексей Вадимович
Глушков Владимир Витальевич
Григоренко Елена Евгеньевна
Григорьев Павел Дмитриевич
Грузнев Димитрий Вячеславович
Губернов Владимир Владимирович
Гудков Сергей Владимирович
Дамдинов Баир Батуевич
Дзебисашвили Дмитрий Михайлович
Долганов Павел Владимирович
Елфимова Екатерина Александровна
Ерошенко Юрий Николаевич
Жилкин Андрей Георгиевич
Жуков Александр Олегович
Зотова Ирина Валерьевна
Иванов Павел Борисович
Калашев Олег Евгеньевич
Ковалёв Вадим Михайлович
Колкер Дмитрий Борисович
Коршунов Максим Михайлович
Кудинов Алексей Валерьевич
Кузнецов Алексей Алексеевич
Лиокумович Леонид Борисович
Мальчукова Евгения Валерьевна
Мандрикова Оксана Викторовна
Манцевич Владимир Николаевич
Марапулец Юрий Валентинович
Мостовщикова Елена Викторовна
Нестоклон Михаил Олегович
Никифоров Сергей Владимирович
Овчинников Олег Владимирович
Огнев Алексей Вячеславович
Олемской Сергей Владимирович
Павлюченков Ярослав Николаевич
Панина Екатерина Константиновна
Панкратов Андрей Леонидович
Поляченко Евгений Валерьевич
Попов Алексей Юрьевич
Прудников Олег Николаевич
Пширков Максим Сергеевич
Рожанский Игорь Владимирович
Рыбаков Кирилл Игоревич
Рябов Виктор Германович
Савилов Андрей Владимирович
Савицкая Наталья Евгеньевна
Сажина Ольга Сергеевна
Середин Павел Владимирович
Скворцов Михаил Андреевич
Соснин Эдуард Анатольевич
Сыромятников Арсений Владиславович
Фролов Михаил Владимирович
Ховайло Владимир Васильевич
Чилингарян Игорь Владимирович
Шалашов Александр Геннадиевич
Шамрай Александр Валерьевич
Отделение нанотехнологий и информационных технологий
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Голохваст Кирилл Сергеевич
Казаков Александр Леонидович
Насибулин Альберт Галийевич
Сколтех
Терещенко Олег Евгеньевич
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Аульченко Юрий Сергеевич
22270
19590
Барахнин Владимир Борисович
Богомолов Алексей Валерьевич
Буравлев Алексей Дмитриевич
Гайдамака Юлия Васильевна
Ефремова Елена Валериевна
Каменев Олег Тимурович
Карпов Алексей Анатольевич
Криштоп Виктор Владимирович
Кулешов Сергей Викторович
Лапко Василий Александрович
Маслобоев Андрей Владимирович
Мякиньков Александр Валерьевич
Павельев Владимир Сергеевич
Павский Кирилл Валерьевич
Прохорчук Егор Борисович
Рехвиашвили Серго Шотович
Скиданов Роман Васильевич
Тулупьев Александр Львович
Федоров Максим Валериевич
Филимонов Алексей Владимирович
Чернояров Олег Вячеславович
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Баимова Юлия Айдаровна
БашГУ, РАН  Карпов Евгений Викторович
Ковтанюк Лариса Валентиновна
Колесников Игорь Владимирович
РГУПС
Сельвесюк Николай Иванович
ГосНИИАС (ФГУП)
Сидоров Денис Николаевич
Федяева Оксана Николаевна
Шматков Антон Михайлович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Анискин Владимир Михайлович
Афанасьев Андрей Александрович
Бекежанова Виктория Бахытовна
Беляев Андрей Николаевич
Болтачев Грэй Шамилевич
Бондарева Галина Ивановна
Веденеев Василий Владимирович
Влахова Анастасия Владимировна
Волков Андрей Анатольевич
Голуб Михаил Владимирович
Двойнишников Сергей Владимирович
Дмитриев Эдуард Анатольевич
Дулин Владимир Михайлович
Дьяконов Александр Анатольевич
Жанказиев Султан Владимирович
Зверков Илья Дмтриевич
Кавалеров Борис Владимирович
Калинина Анна Павловна
Катасонов Михаил Михайлович
Кичатов Борис Викторович
Клочков Юрий Сергеевич
Колесник Сергей Александрович
Коргин Николай Андреевич
Кочетков Сергей Александрович
Кузнецова Екатерина Львовна
Лобанов Игорь Евгеньевич
Логачев Константин Иванович
Лопота Александр Витальевич
Мельник Эдуард Всеволодович
Мерзликин Александр Михайлович
Микушин Игорь Иванович
Минцаев Магомед Шавалович
Митяков Андрей Владимирович
Морозов Андрей Владимирович
Морозов Алексей Анатольевич
Николаев Дмитрий Борисович
Онищенко Дмитрий Олегович
Павлов Игорь Сергеевич
Панин Алексей Викторович
Петухов Игорь Валерьевич
Попов Алексей Владимирович
Раскатов Евгений Юрьевич
Рудой Евгений Михайлович
Рыженков Артем Вячеславович
Рыжков Илья Игоревич
Рыжков Сергей Витальевич
Соловейчик Кирилл Александрович
Сысоев Виктор Владимирович
Титков Илья Васильевич
Торгашов Андрей Юрьевич
Фатюхин Дмитрий Сергеевич
Фролов Максим Евгеньевич
Фурсенко Роман Викторович
Фуртат Игорь Борисович
Чесноков Александр Александрович
Чхартишвили Александр Гедеванович
Шилько Евгений Викторович
* — ссылка на странице ученого ведет на скопус другого человека. Эти цифры — по поиску, а не по ссылке.
Отделение химии и наук о материалах
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Басова Тамара Валерьевна
Зырянов Григорий Васильевич
Карлов Сергей Сергеевич
Конарев Дмитрий Валентинович
Корлюков Александр Александрович
Мажуга Александр Георгиевич
Полоцкий Алексей Александрович
Федоров Алексей Юрьевич
Хрусталев Виктор Николаевич
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Авдеев Ярослав Геннадиевич
Ананьев Максим Васильевич
Апяри Владимир Владимирович
Артемьев Александр Викторович
Барановская Василиса Борисовна
Баурова Наталья Ивановна
Башков Олег Викторович
Бермешев Максим Владимирович
Булычев Николай Алексеевич
Верещагин Анатолий Николаевич
Волков Алексей Владимирович
Воротынцев Илья Владимирович
Вошкин Андрей Алексеевич
Голубева Ольга Юрьевна
Горюнков Алексей Анатольевич
Иванов Андрей Викторович
Иванов Александр Вадимович
Коновалов Сергей Валерьевич
Коновалова Валерия Владиславовна
Королев Евгений Валерьевич
Костин Геннадий Александрович
Кудряшов Сергей Владимирович
Кузнецов Максим Валерьевич
Кустов Андрей Владимирович
Лебедева Наталья Шамильевна
Логинов Дмитрий Александрович
Лузина Ольга Анатольевна
Любимов Сергей Евгеньевич
Макаров Александр Юрьевич
Манаков Андрей Юрьевич
Маслов Михаил Александрович
Межуев Ярослав Олегович
Мингалеев Вадим Закирович
Надыкто Алексей Борисович
Носова Эмилия Владимировна
Нохрин Алексей Владимирович
Парфенова Людмила Вячеславовна
Паршин Сергей Георгиевич
Перекалин Дмитрий Сергеевич
Приходченко Петр Валерьевич
Пугачева Инна Николаевна
Родин Игорь Александрович
Розенцвейг Игорь Борисович
Румянцев Евгений Владимирович
Семенов Вячеслав Энгельсович
Симоненко Елизавета Петровна
Тайдаков Илья Викторович
Терехова Ирина Владимировна
Третьяков Евгений Викторович
Федотов Петр Сергеевич
Хренова Мария Григорьевна
Чуманов Илья Валерьевич
Яшина Лада Валерьена
Отделение биологических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Барлев Николай Анатольевич
Дьяконова Варвара Евгеньевна
Марданов Андрей Владимирович
Найденко Сергей Валериевич
Пархаев Павел Юрьевич
Радченко Ольга Аркадьевна
Сергиев Петр Владимирович
Шенкарев Захар Олегович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Бакалин Вадим Андреевич
Бобровский Максим Викторович
Болотов Иван Николаевич
Веселов Дмитрий Станиславович
Вихлянцев Иван Милентьевич
Головин Андрей Викторович
Грунтенко Наталия Евгеньевна
Жданова Оксана Леонидовна
Заморина Светлана Анатольевна
Зернов Александр Сергеевич
Иванов Игорь Владимирович
Ильясов Рустем Абузарович
Каменский Петр Андреевич
Кантидзе Омар Леванович
Климов Евгений Александрович
Козлов Сергей Александрович
Корниенко Игорь Валериевич
Куликовский Максим Сергеевич
Лаврик Инна Николаевна
Лодыгин Евгений Дмитриевич
Лысенко Татьяна Михайловна
Манучарова Наталия Александровна
Мартыненко Василий Борисович
Минина Варвара Ивановна
Мирошников Константин Анатольевич
Науменко Владимир Сергеевич
Остроумова Ольга Сергеевна
Пименов Александр Владимирович
Поклонский Дмитрий Леонидович
Протопопов Альберт Васильевич
Пчелина Софья Николаевна
Савинов Иван Алексеевич
Серегин Илья Владимирович
Серегин Алексей Петрович
Силецкий Сергей Алексеевич
Синев Артем Юрьевич
Смирнов Иван Витальевич
Соколов Дмитрий Игоревич
Соколов Олег Юрьевич
Соловченко Алексей Евгеньевич
Сущик Надежда Николаевна
Федосов Владимир Эрнстович
Чернышев Алексей Викторович
Шадрина Мария Игоревна
Шамрикова Елена Вячеславовна
Шеваль Евгений Валерьевич
Щелканов Михаил Юрьевич
Отделение наук о Земле
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Беккер Татьяна Борисовна
Веселовский Роман Витальевич
Глинских Вячеслав Николаевич
Иванов Алексей Викторович
Коновалов Игорь Борисович
Макаров Александр Сергеевич
АААНИИ
Огородов Станислав Анатольевич
Плечов Павел Юрьевич
РАН (музей Ферсмана)
Строкова Валерия Валерьевна
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Батугина Наталья Сергеевна
Бобров Андрей Викторович
Бушнев Дмитрий Алексеевич
Галанин Алексей Александрович
Галкин Сергей Владиславович
Гашкина Наталья Анатольевна
Голубев Евгений Александрович
Горностаева Татьяна Александровна
Горохов Станислав Анатольевич
Дорошкевич Анна Геннадьевна
Жимулев Егор Игоревич
Зимин Алексей Вадимович
Зубкова Наталья Витальевна
Ковалев Дмитрий Петрович
Косьянов Вадим Александрович
Краснощеков Дмитрий Николаевич
Крюкова Мария Викторовна
Куркин Андрей Александрович
Левин Лев Юрьевич
Лубнина Наталия Валерьевна
Лунина Оксана Викторовна
Матафонова Галина Георгиевна
Мясков Александр Викторович
Нестеренко Максим Юрьевич
Павлова Зухра Хасановна
Политаева Наталья Анатольевна
Рожин Игорь Иванович
Русаков Валерий Юрьевич
Сафонов Владимир Александрович
Светов Сергей Анатольевич
Сийдра Олег Иоханнесович
Скублов Сергей Геннадьевич
Тарасенко Ирина Андреевна
Тютиков Сергей Федорович
Федотов Андрей Петрович
Филимонова Ирина Викторовна
Харитонова Наталья Александровна
Шакиров Ренат Белалович
Шумилова Татьяна Григорьевна
Эдер Леонтий Викторович
Яныгина Любовь Васильевна
Отделение общественных наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Беляева Ольга Александровна
ИЗСП при прав. РФ  Капинус Оксана Сергеевна
АГП (ВУЗ)
Санникова Лариса Владимировна
ФУ при прав. РФ (ВУЗ)
Черногор Николай Николаевич
ИЗСП при прав. РФ  Широв Александр Александрович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Ажимов Феликс Евгеньевич
Акопов Андраник Сумбатович
Антоновский Александр Юрьевич
Багирова Анна Петровна
Бадмаев Валерий Николаевич
Балашова Елена Сергеевна
Барабанщикова Валентина Владимировна
Биглова Гузель Фатиховна
Бодрунова Светлана Сергеевна
Вавилин Евгений Валерьевич
Васильев Вадим Валерьевич
Веракса Александр Николаевич
Виноградова Елена Борисовна
Вольф Марина Николаевна
Воронов Александр Александрович
Гневашева Вера Анатольевна
Гулин Константин Анатольевич
Домников Алексей Юрьевич
Драпкин Игорь Михайлович
Ендовицкий Дмитрий Александрович
Зубок Юлия Альбертовна
Иванов Дмитрий Валерьевич
Иванова Медея Владимировна
Калабихина Ирина Евгеньевна
Китова Джульетта Альбертовна
Костенко Роман Валерьевич
Красюк Ирина Анатольевна
Кузьмина Светлана Николаевна
Лалетина Алла Сергеевна
Липинский Дмитрий Анатольевич
Марков Леонид Сергеевич
Махошева Салима Александровна
Музычук Валентина Юрьевна
Нуркова Вероника Валерьевна
Оборин Матвей Сергеевич
Павличенко Николай Владимирович
Письменная Елена Евгеньевна
Родионов Дмитрий Григорьевич
Рубцова Анна Владимировна
Рязанова Светлана Владимировна
Савватеев Алексей Владимирович
Сапфирова Аполлинария Александровна
Скуфьина Татьяна Петровна
Соколов Александр Юрьевич
Старикова Мария Сергеевна
Сухарев Олег Сергеевич
Сущенко Валерий Петрович
Тамбиянц Юлиан Григорьевич
Тихомирова Татьяна Николаевна
Ткаченко Марина Федоровна
Тулупов Александр Сергеевич
Тургель Ирина Дмитриевна
Фролова Евгения Евгеньевна
Хватова Татьяна Юрьевна
Шаожева Наталья Анатольевна
Шапиро Людмила Геннадьевна
Шумакова Оксана Викторовна
Отделение историко-филологических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 44 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Бондарко Николай Александрович
Зайцев Илья Владимирович
Колобова Ксения Анатольевна
Татевосов Сергей Георгиевич
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Адельгейм Ирина Евгеньевна
Андреева Наталия Сергеевна
Биткеева Айса Николаевна
Буранок Сергей Олегович
Гимон Тимофей Валентинович
Гузиева Алена Мустафаевна
Ершов Богдан Анатольевич
Занин Сергей Викторович
Касьян Алексей Сергеевич
Катермина Вероника Викторовна
Ковтун Игорь Вячеславович
Кринко Евгений Федорович
Некрылов Сергей Александрович
Норманская Юлия Викторовна
Ситдиков Айрат Габитович
Сорочан Александр Юрьевич
Сторожук Александр Георгиевич
Суржикова Наталья Викторовна
Ульянова Светлана Борисовна
Чернявская Валерия Евгеньевна
Чикаева Карина Суреновна
Шунков Александр Викторович
Отделение глобальных проблем и международных отношений
Новые профессора РАН (средний возраст — 43 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Лексютина Яна Валерьевна
СПбГУ
Лукьянов Сергей Александрович
Рыхтик Михаил Иванович
Федотова Надежда Николаевна
МГИМО
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Ефременко Дмитрий Валерьевич
Ильин Илья Вячеславович
Канаев Евгений Александрович
Карпович Олег Геннадьевич
Панцерев Константин Арсеньевич
Сапунцов Андрей Леонидович
Отделение физиологических наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 42 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Жукова Людмила Григорьевна
МинЗдрав
Пантелеев Михаил Александрович
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Арефьева Татьяна Игоревна
Жукова Людмила Григорьевна
Маслюков Петр Михайлович
Пантелеев Михаил Александрович
Рубина Ксения Андреевна
Отделение сельскохозяйственных наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 42 года)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Абакумов Евгений Васильевич
Арисов Михаил Владимирович
Барышев Михаил Геннадьевич
Крснд
КубГУ
Боровик Александр Николаевич
Крснд
НЦЗ (не РАН)
Брюханов Александр Юрьевич
Россельхозакадемия
Глинушкин Алексей Павлович
Еремин Виктор Геннадиевич
Крмск
Марченко Вячеслав Вячеславович
не РАН  Московский Максим Николаевич
Некрасов Роман Владимирович
Полухин Андрей Александрович
Попов Василий Николаевич
ВоронежГУ
Солдатенко Алексей Васильевич
Токарев Юрий Сергеевич
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Апатенко Алексей Сергеевич
Бабич Ольга Олеговна
Барашкова Анастасия Ивановна
Безбородов Юрий Германович
Боговиз Алексей Валентинович
Брандорф Анна Зиновьевна
Бурда Алексей Григорьевич
Василенко Виталий Николаевич
Васильев Алексей Алексеевич
Васильев Сергей Михайлович
Винничек Любовь Борисовна
Власенко Василий Сергеевич
Воробьев Данил Сергеевич
Голуб Ольга Валентиновна
Дельцов Александр Александрович
Дилекова Ольга Владимировна
Дубовский Иван Михайлович
Дубравина Ирина Викторовна
Дускаев Галимжан Калиханович
Евдокименко Сергей Николаевич
Егорова Ирина Юрьевна
Еланский Сергей Николаевич
Ермаков Алексей Михайлович
Злотников Артур Кириллович
Иванов Николай
Ильясов Олег Рашитович
Камалдинов Евгений Варисович
Кацко Игорь Александрович
Клементьева Светлана Алексеевна
Ковалюк Наталья Викторовна
Козырев Сослан Германович
Коломиец Сергей Николаевич
Кравченко Игорь Николаевич
Криворучко Александр Юрьевич
Кузнецова Альфия Рашитовна
Кураченко Наталья Леонидовна
Лаврищев Антон Викторович
Ланцев Владимир Юрьевич
Ларионова Ольга Сергеевна
Лебедев Святослав Валерьевич
Линенко Андрей Владимирович
Логинов Сергей Игоревич
Магомедова Диана Султановна
Мамбетова Фатимат Абдуллаховна
Михайлушкин Павел Валерьевич
Мотовилов Олег Константинович
Мударисов Салават Гумерович
Мукминов Малик Нилович
Мушинский Александр Алексеевич
Налиухин Алексей Николаевич
Неприятель Алексей Анатольевич
Никитин Сергей Николаевич
Новиков Андрей Евгеньевич
Осепчук Денис Васильевич
Павлушин Андрей Александрович
Родин Денис Яковлевич
Рудой Евгений Владимирович
Сайфуллин Ринат Назирович
Свинарев Иван Юрьевич
Семенов Владимир Григорьевич
Смирнов Алексей Николаевич
Суханова Светлана Фаилевна
Табакаева Оксана Вацлавовна
Танюкевич Вадим Викторович
Трошин Андрей Николаевич
Труфляк Евгений Владимирович
Тяпугин Сергей Евгеньевич
Улимбашев Мурат Борисович
Федоров Александр Владимирович
Федюк Виктор Владимирович
Чернявских Владимир Иванович
Шанина Елена Петровна
Шахов Владимир Александрович
Шпанев Александр Михайлович
Шутко Анна Петровна
Яппаров Ильдар Ахтамович
Отделение медицинских наук
Новые профессора РАН (средний возраст — 45 лет)
Город
Место работы
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Алешкин Андрей Владимирович
Джуваляков Павел Георгиевич
МинЗдрав
Зароченцева Нина Викторовна
не РАН  Захарова Наталья Евгеньевна
Иванов Сергей Анатольевич
МинЗдрав
Ким Эдуард Феликсович
Кицул Игорь Сергеевич
ИГМАПО (ВУЗ)
Колсанов Александр Владимирович
СамГМУ (ВУЗ)
Костин Андрей Александрович
МинЗдрав
Левченко Олег Валерьевич
МГМСУ (ВУЗ)
Мокрышева Наталья Георгиевна
МинЗдрав
Мудунов Али Мурадович
Попков Дмитрий Арнольдович
МинЗдрав
Ребриков Денис Владимирович
Рыбаков Евгений Геннадиевич
МинЗдрав
Рыжкова Дарья Викторовна
МинЗдрав
Самойлов Александр Сергеевич
Супонева Наталья Александровна
Фомин Дмитрий Кириллович
Чернышова Алена Леонидовна
Шмаков Роман Георгиевич
МинЗдрав
Щербина Анна Юрьевна
МинЗдрав
Юров Иван Юрьевич
Неудачливые соискатели (за вычетом избранных)
h-index (Scopus)
cit tot (Scopus)
h-index (RID)
cit tot (RID)
Аболмасов Николай Николаевич
Абрамян Михаил Арамович
Аксельрод Борис Альбертович
Альховский Сергей Владимирович
Артеменко Сергей Николаевич
Артюшкин Сергей Анатольевич
Асташина Наталия Борисовна
Астрелина Татьяна Алексеевна
Афанасьев Максим Станиславович
Ахмадеева Лейла Ринатовна
Ахминеева Азиза Халиловна
Бабанов Сергей Анатольевич
Байрамова Гюльдана Рауфовна
Баландина Ирина Анатольевна
Бархатова Александра Николаевна
Беженарь Виталий Федорович
Бекяшев Али Хасьянович
Белая Жанна Евгеньевна
Белостоцкий Андрей Викторович
Беспалова Олеся Николаевна
Благонравов Михаил Львович
Бовтюшко Павел Васильевич
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович
Боголепова Анна Николаевна
Болотских Вячеслав Михайлович
Бордин Дмитрий Станиславович
Бородулина Татьяна Викторовна
Будзинская Мария Викторовна
Будневский Андрей Валериевич
Бывальцев Вадим Анатольевич
Быков Михаил Ильич
Вербовой Андрей Феликсович
Волох Мария Александровна
Восканян Сергей Эдуардович
Гаврилов Антон Григорьевич
Гаврилова Татьяна Валерьевна
Ганцев Камиль Шамилевич
Гейн Сергей Владимирович
Горбатиков Кирилл Викторович
Гордеев Иван Геннадьевич
Гребнев Дмитрий Юрьевич
Григорьев Николай Александрович
Гриднев Олег Владимирович
Гринин Василий Михайлович
Гринь Андрей Анатольевич
Груздева Ольга Викторовна
Груша Ярослав Олегович
Гусева Наталья Борисовна
Давыдов Денис Владимирович
Даренская Марина Александровна
Дворников Антон Сергеевич
Демидова Татьяна Юльевна
Джемилева Лиля Усеиновна
Дзугкоев Сергей Гаврилович
Ежов Марат Владиславович
Ефремов Сергей Михайлович
Жукова Анна Геннадьевна
Завражнов Анатолий Анатольевич
Загидуллин Науфаль Шамилевич
Задеренко Игорь Александрович
Зайцев Андрей Алексеевич
Замятнин Андрей Александрович
Засорин Александр Александрович
Зорина Вероника Николаевна
Зырянов Сергей Кенсаринович
Иванов Дмитрий Олегович
Иванов Максим Борисович
Иванов Юрий Викторович
Казаков Сергей Петрович
Кайгородова Евгения Викторовна
Кан Наталья Енкыновна
Каракулова Юлия Владимировна
Каретникова Виктория Николаевна
Карпина Наталья Леонидовна
Карпищенко Сергей Анатольевич
Карпун Николай Александрович
Катаманова Елена Владимировна
Катибов Магомед Исламбегович
Катунина Елена Анатольевна
Кахиани Екатерина Инвериевна
Кашталап Василий Васильевич
Кенис Владимир Маркович
Кислов Максим Александрович
Клочкова Светлана Валерьевна
Комаров Роман Николаевич
Комелягин Дмитрий Юрьевич
Концевая Анна Васильевна
Копецкий Игорь Сергеевич
Костюк Георгий Петрович
Котельников Владимир Николаевич
Котовская Юлия Викторовна
Кочурова Екатерина Владимировна
Круглова Лариса Сергеевна
Кудаева Ирина Валерьевна
Кузовлев Артем Николаевич
Ланин Дмитрий Владимирович
Лежнев Дмитрий Анатольевич
Леонов Сергей Валерьевич
Лившиц Сергей Анатольевич
Литвинова Лариса Сергеевна
Литвяков Николай Васильевич
Лохов Петр Генриевич
Макаренкова Илона Дамировна
Макаров Игорь Владимирович
Макиян Зограб Николаевич
Мамедов Мехман Ниязи-Оглы
Мануковский Вадим Анатольевич
Мартусевич Андрей Кимович
Мартынов Сергей Александрович
Мартынюк Тамила Витальевна
Масчан Михаил Александрович
Матюшкин Андрей Валерьевич
Мельникова Екатерина Александровна
Мельникова Людмила Владимировна
Меркулов Евгений Владимирович
Микеров Анатолий Николаевич
Милушкина Ольга Юрьевна
Минасов Тимур Булатович
Минушкина Лариса Олеговна
Миронова Жанна Александровна
Михайлов Евгений Николаевич
Михин Игорь Викторович
Мокроусов Игорь Владиславович
Мурашкин Николай Николаевич
Мурашко Андрей Владимирович
Мякова Наталья Валериевна
Нариманов Мехти Нариман
Насырова Регина Фаритовна
Нейматов Эдуард Металович
Никифоров Виктор Сергеевич
Никонов Евгений Леонидович
Нимаев Вадим Валерьевич
Овсянников Дмитрий Юрьевич
Оразмурадов Агамурад Акмамедович
Остроумова Ольга Дмитриевна
Павлов Александр Игоревич
Павлов Чавдар Савов
Панченков Дмитрий Николаевич
Паяниди Юлия Геннадьевна
Петров Андрей Владимирович
Плахова Ксения Ильинична
Погодина Анна Валерьевна
Полеско Ирина Васильевна
Полоников Алексей Валерьевич
Полунин Михаил Михайлович
Попов Валерий Иванович
Попугаев Константин Александрович
Припутневич Татьяна Валерьевна
Пырегов Алексей Викторович
Раснер Павел Ильич
Рачин Андрей Петрович
Рачина Светлана Александровна
Ремизов Олег Валерьевич
Романов Александр Борисович
Руденко Борис Александрович
Рыбка Михаил Михайлович
Рябов Вячеслав Валерьевич
Сабельникова Елена Анатольевна
Самсонова Мария Викторовна
Семенова Наталия Владимировна
Семиглазов Владислав Владимирович
Сенча Александр Николаевич
Сергеев Алексей Юрьевич
Сергиенко Игорь Владимирович
Силков Александр Николаевич
Смирнова Ольга Валентиновна
Соколов Алексей Альбертович
Соколов Алексей Викторович
Солдаткин Виктор Александрович
Соломка Виктория Сергеевна
Спиридонова Елена Александровна
Спиридонова Наталья Владимировна
Староверов Илья Николаевич
Старцева Олеся Игоревна
Степанова Юлия Александровна
Стрижаков Леонид Александрович
Сулима Анна Николаевна
Супрун Елена Владимировна
Сухова Анна Владимировна
Сыроешкин Антон Владимирович
Теплякова Ольга Вячеславовна
Тетруашвили Нана Картлосовна
Тимербулатов Махмуд Вилевич
Титов Константин Сергеевич
Трунина Инна Игоревна
Усенко Денис Валериевич
Уфимцева Марина Анатольевна
Ушаков Алексей Витальевич
Федоренко Ольга Юрьевна
Филиппов Евгений Федорович
Фирстова Виктория Валерьевна
Фролова Оксана Александровна
Хамошина Марина Борисовна
Ховаева Ярослава Борисовна
Хомутова Елена Юрьевна
Хорошилов Сергей Евгеньевич
Хотимченко Максим Юрьевич
Цыган Николай Васильевич
Черкашин Дмитрий Викторович
Чкадуа Тамара Зурабовна
Шеремет Наталия Леонидовна
Ширинский Иван Валерьевич
Шишин Кирилл Вячеславович
Шульженко Лариса Владимировна
Юров Иван Юрьевич
Юсупова Наиля Зуфаровна
Яглова Наталья Валентиновна
Яровой Сергей Константинович
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Победы канадских хоккеистов вредят их болельщикам Не время для коньков Лучшее за день. 21 марта
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