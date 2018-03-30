Главу АМФР ошарашила новость о задержании гендиректора петербургского клуба

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявил, что его шокировала новость о задержании генерального директора петербургского «Политеха» по подозрению в мошенничестве.

— Эта новость ошарашила меня пару часов назад, — приводит РИА «Новости» слова Алиева. — Я не могу дать точный комментарий по этому поводу, так как не могу связаться по телефону с Кириллом Мирзояном. Мы разберемся в ближайшие часы с этой ситуацией и обязательно выйдем на связь со всеми СМИ.

Ранее появилась информация, что полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора «Политеха» Кирилла Мирзояна, а также местного коммерсанта, подозреваемых в хищении около 6 миллионов рублей на закупках спортивной формы для вымышленных игроков.

Источник: глава мини-футбольного клуба выписал для вымышленных игроков форму на 6 миллионов рублей