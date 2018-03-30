Футбольная команда «Строгино-2004» стала победителем турнира на призы Андрея Канчельскиса

Команда футбольного клуба «Строгино» в составе игроков 2004 года рождения стала победителем турнира на призы легендарного футболиста сборной России и таких клубов, как: « Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити», «Динамо-Киев», тренера Андрея Канчельскиса . Соревнования проходили в Сочи. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Желто-синие провели пять матчей со стопроцентным спортивным результатом, получив в награду главный кубок соревнований, — отметил Евгений Михайлов . — Поздравляем ребят и тренера Александра Лактионова и ждем успехов на летнем первенстве Москвы!

По его словам, футболист команды «Строгино-2004» Никита Никифоров был признан лучшим игроком турнира.