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Футбольная команда «Строгино-2004» стала победителем турнира на призы Андрея Канчельскиса
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Футбольная команда «Строгино-2004» стала победителем турнира на призы Андрея Канчельскиса 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда футбольного клуба «Строгино» в составе игроков 2004 года рождения стала победителем турнира на призы легендарного футболиста сборной России и таких клубов, как: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Динамо-Киев», тренера Андрея Канчельскиса. Соревнования проходили в Сочи. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— Желто-синие провели пять матчей со стопроцентным спортивным результатом, получив в награду главный кубок соревнований, — отметил Евгений Михайлов. — Поздравляем ребят и тренера Александра Лактионова и ждем успехов на летнем первенстве Москвы!
По его словам, футболист команды «Строгино-2004» Никита Никифоров был признан лучшим игроком турнира.
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