В Пензе сотрудник банка получил более пяти лет колонии за хищение

Суд установил, что с февраля 2015 по 8 декабря 2016 года Кирсанов при пересчете поступивших в банк наличных денежных средств для их последующего размещения в хранилище заменял часть купюр номиналом 5 тысяч рублей купюрами номиналом 1 тысяча рублей, присваивая себе разницу, а в документах указывал не соответствующие действительности сведения о размерах полученных и переданных в хранилище сумм.

По данным прокуратуры, зная о порядке проведения полугодовой ревизии наличных денежных средств, Кирсанов попытался скрыть их недостачу на сумму 96,4 миллиона рублей, однако ее выявили члены ревизионной комиссии.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение в особо крупном размере». С учетом позиции гособвинителя суд назначил Кирсанову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск банка о взыскании всей суммы недостачи с Кирсанова.

"Подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, ссылаясь на ранее выявленную им недостачу, о которой он побоялся сообщить руководству банка, так как являлся материально ответственным лицом", — отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.