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В Пензе сотрудник банка получил более пяти лет колонии за хищение
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В Пензе сотрудник банка получил более пяти лет колонии за хищение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в пятницу приговорил бывшего заведующего кассой офиса банка ВТБ в Пензе Андрея Кирсанова к пяти с половиной годам колонии по обвинению в присвоении 96,4 миллиона рублей, сообщила областная прокуратура.
Суд установил, что с февраля 2015 по 8 декабря 2016 года Кирсанов при пересчете поступивших в банк наличных денежных средств для их последующего размещения в хранилище заменял часть купюр номиналом 5 тысяч рублей купюрами номиналом 1 тысяча рублей, присваивая себе разницу, а в документах указывал не соответствующие действительности сведения о размерах полученных и переданных в хранилище сумм.
По данным прокуратуры, зная о порядке проведения полугодовой ревизии наличных денежных средств, Кирсанов попытался скрыть их недостачу на сумму 96,4 миллиона рублей, однако ее выявили члены ревизионной комиссии.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение в особо крупном размере». С учетом позиции гособвинителя суд назначил Кирсанову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иск банка о взыскании всей суммы недостачи с Кирсанова.
"Подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, ссылаясь на ранее выявленную им недостачу, о которой он побоялся сообщить руководству банка, так как являлся материально ответственным лицом", — отметили в прокуратуре.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
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