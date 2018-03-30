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Вратарь «Шеффилд Юнайтед» и полузащитник «Брентфорда» устроили потасовку из-за мяча
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Вратарь «Шеффилд Юнайтед» и полузащитник «Брентфорда» устроили потасовку из-за мяча 

SPORT24.ru 57 минут назад
Эмоции захлестнули вратаря «Шеффилд Юнайтед» Джамала Блэкмена и полузащитника «Брентфорда» Райана Вудса в матче 39-го тура Чемпионшипа между командами.
«Шеффилд» вышел вперед на 55-й минуте игры, а спустя 13 минут «Брентфорд» сравнял счет в матче. Вудс намеревался достать мяч из сетки ворот гостей, чтобы быстрее отнести его к центру поля, однако голкипер «Шеффилда» был быстрее и не дал сопернику завладеть игровым снарядом. Вудс, чей рост составляет 1 метр 73 см, отчаянно пытался отобрать мяч у почти двухметрового (1.99 м) Блэкмена, но вратарь, явно издеваясь над соперником, поднял мяч над головой, чем привел Вудса в бешенство. Хавбек попытался схватить вратаря за горло, и между двумя завязалась небольшая потасовка. Арбитр быстро разнял игроков, показав обоим красные карточки.
Матч завершился вничью — 1:1.
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